直播｜香港五年規劃展開公眾諮詢 政制局長謝小華率官員見記者
撰文：何夏怡
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香港首個五年規劃公眾諮詢今日（15日）起展開，為期兩個月，相關文件上載至專題網站及在多個指定地點派發。政制及內地事務局局長謝小華早上11時在政府總部見記者，率領政制局常任秘書長黃少珠和政制局副局長胡健民，簡介諮詢文件。
《香港01》直播。
香港五年規劃料提早第三季推出
行政長官李家超上周（6月9日）出席行政會議前見記者，公布香港首份五年規劃的公眾諮詢於6月15日展開，持續至8月14日。他指，首份五年規劃將透過三大策略方向，落實施政目標，包括「以民為本」並聚焦改善民生；結合「有為政府」與高效市場，由政府引領激發市場競爭力及推動社會高質量發展；加強治理效能。
至於首份五年規劃的推出時間，李家超近日指在社會各界及立法會的支持下，編制速度比想像中快，正式文件有空間從原定的年底目標，提前至今年第三季尾正式推出。他亦指，公眾諮詢將舉辦多場線上線下活動，將比照《施政報告》的做法，親自落區聆聽民意及給予即時反應。
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