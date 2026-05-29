香港五年規劃｜李家超聽取議員報告　本季內展開公眾諮詢

香港正編制首份五年規劃，政府與立法會成立協同機制，就多項發展專題進行研究。行政長官李家超今日（29日）聽取立法會的五年規劃專題研究及意見收集報告。他指，感謝立法會全體議員的支持和努力，對行政立法互相配合一心一意共同為香港建設更美好的未來，感到欣喜和鼓舞。另外，政府將在本季內就香港第一個五年規劃展開公眾諮詢。



3月19日，立法會主席李慧琼向全體議員介紹協同政府制訂香港五年規劃的機制。（李慧琼facebook）

立法會「香港主動對接國家『十五五』規劃工作小組委員會」今早舉行第四次會議，總結就香港五年規劃進行的研究及收集的意見。其後，主席李慧琼、內務委員會主席陳振英和副主席何君堯、財務委員會主席吳永嘉議員、小組委員會主席吳秋北和副主席嚴剛作為代表，向李家超提交五年規劃專題研究及意見收集報告。

李家超：香港五年規劃帶來龐大機遇

李家超表示，香港第一個五年規劃會對接國家「十五五」規劃帶給香港的龐大機遇，為香港未來五年的經濟和社會發展指明方向，是具前瞻性和策略性的指導性文件。他稱，五年規劃會聚焦香港的發展布局，築牢發展根基；鞏固和提升香港的傳統優勢，並積極開拓新賽道；把握香港在「一國兩制」下背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，在融入和服務國家發展大局的同時，拓展國際發展空間。

李家超指，在協同機制下，立法會就指定專題進行研究及分析和收集意見，並匯集了結果和意見匯編，協助特區政府編制香港第一個五年規劃，感謝立法會全體議員的積極支持和努力。

立法會主席李慧琼。（直播截圖）

與會的李慧琼及多名議員表示，協同機制破格創新，進一步體現行政立法良性互動。立法會議員將盡心盡力協助特區政府及早完成香港首份五年規劃，攜手開創同心治港新格局。

工聯會會長吳秋北接受《香港01》專訪。( 黃寶瑩攝)

各專題組辦99場諮詢會 接觸超過4000人次

吳秋北在今早會後見記者時表示，小組委員會在過去一個月內，共召開4次會議，各專題組合共舉辦99場諮詢會，接觸社會各界超過4000人次，累計收集570份意見書。

吳秋北續指，議員主動聯繫業界，邀請專家學者等各持份者廣泛參與，聽取基層心聲，形成覆蓋範圍廣、針對性強的意見成果，並作整理納入研究報告，為政府編製五年規劃，築牢民意基礎和專業支持。

他又提到，今次是行政立法良性互動的創新實踐，亦是香港良政善治的生動體現，期待未來政府與立法會的工作會有更好互動。

立法會仍有角色監督政府落實五年規劃

問及小組委員會下一步的工作路向，他稱，政府稍後會製作諮詢文件，委員會將跟進諮詢工作，具體如何參與諮詢工作，則有待政府安排。

5月29日，立法會「香港主動對接國家『十五五』規劃工作小組委員會」舉行第四次會議後見記者。（林彥汛攝）

他強調，立法會仍有角色去監督及推進政府如何落實五年規劃，當中有任何進展、微調和優化，立法會亦有角色。