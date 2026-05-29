香港五年規劃｜李家超聽取議員報告 本季內展開公眾諮詢
香港正編制首份五年規劃，政府與立法會成立協同機制，就多項發展專題進行研究。行政長官李家超今日（29日）聽取立法會的五年規劃專題研究及意見收集報告。他指，感謝立法會全體議員的支持和努力，對行政立法互相配合一心一意共同為香港建設更美好的未來，感到欣喜和鼓舞。另外，政府將在本季內就香港第一個五年規劃展開公眾諮詢。
立法會「香港主動對接國家『十五五』規劃工作小組委員會」今早舉行第四次會議，總結就香港五年規劃進行的研究及收集的意見。其後，主席李慧琼、內務委員會主席陳振英和副主席何君堯、財務委員會主席吳永嘉議員、小組委員會主席吳秋北和副主席嚴剛作為代表，向李家超提交五年規劃專題研究及意見收集報告。
李家超：香港五年規劃帶來龐大機遇
李家超表示，香港第一個五年規劃會對接國家「十五五」規劃帶給香港的龐大機遇，為香港未來五年的經濟和社會發展指明方向，是具前瞻性和策略性的指導性文件。他稱，五年規劃會聚焦香港的發展布局，築牢發展根基；鞏固和提升香港的傳統優勢，並積極開拓新賽道；把握香港在「一國兩制」下背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，在融入和服務國家發展大局的同時，拓展國際發展空間。
李家超指，在協同機制下，立法會就指定專題進行研究及分析和收集意見，並匯集了結果和意見匯編，協助特區政府編制香港第一個五年規劃，感謝立法會全體議員的積極支持和努力。
與會的李慧琼及多名議員表示，協同機制破格創新，進一步體現行政立法良性互動。立法會議員將盡心盡力協助特區政府及早完成香港首份五年規劃，攜手開創同心治港新格局。
各專題組辦99場諮詢會 接觸超過4000人次
吳秋北在今早會後見記者時表示，小組委員會在過去一個月內，共召開4次會議，各專題組合共舉辦99場諮詢會，接觸社會各界超過4000人次，累計收集570份意見書。
吳秋北續指，議員主動聯繫業界，邀請專家學者等各持份者廣泛參與，聽取基層心聲，形成覆蓋範圍廣、針對性強的意見成果，並作整理納入研究報告，為政府編製五年規劃，築牢民意基礎和專業支持。
他又提到，今次是行政立法良性互動的創新實踐，亦是香港良政善治的生動體現，期待未來政府與立法會的工作會有更好互動。
立法會仍有角色監督政府落實五年規劃
問及小組委員會下一步的工作路向，他稱，政府稍後會製作諮詢文件，委員會將跟進諮詢工作，具體如何參與諮詢工作，則有待政府安排。
他強調，立法會仍有角色去監督及推進政府如何落實五年規劃，當中有任何進展、微調和優化，立法會亦有角色。