專訪｜吳秋北：香港五年規劃應訂明確指標　切忌出現「三拍」

特區政府正編制首份香港五年規劃。香港主動對接國家「十五五」規劃工作小組委員會主席吳秋北接受《香港01》專訪時，建議政府在五年規劃內，提出逐步提升本港人均居住面積，並以北部都會區作試點，增加公營房屋的人均居住面積至不少於10平方米。他又強調，規劃必須精準科學地制訂明確指標，不能講空話、誇誇其談。



逐步提升人均居住面積 令市民真正有幸福感

為對接國家「十五五」規劃，政府正編制首份五年規劃，今年第四季展開公眾諮詢，目標在年底公布文本，內容將涵蓋土地房屋、就業等發展。

工聯會會長吳秋北指出，雖然本屆政府致力改善房屋問題，部分項目漸見成效，但仍有不少問題有待解決。他提到，現時市民的居住面積狹小，情況並不理想，認為如要令市民獲得幸福感和獲得感，需要在居住方面「落功夫」，令市民有「實實在在的感覺」。

工聯會會長吳秋北接受《香港01》專訪。( 黃寶瑩攝)

吳秋北認為，政府應在五年規劃內，提出逐步提升人均居住面積的目標。他又指，現有的市區單位難以作出改動，但作為新發展區的北都適合「先行先試」，故建議政府應為北都內新建的公營房屋訂立人均居住面積標準，不少於10平方米；他亦期望規劃可為市民建構明確的置業階梯。

倡構建就業友好型社會 加強勞工保障

至於就業方面，吳秋北表示，香港的就業質量和生產力都有待提高，建議在制定五年規劃時，可參考「十五五」規劃的做法，落實「就業優先」策略，並構建「就業友好型社會」。具體而言，即加強勞工保障，立法保障平台工等「新就業型態」工種；同時做到「AI賦能」，以提高就業質量和生產力。

籲不能「拍腦袋」、「拍胸膛」、「拍屁股」

對於坊間有意見指，香港與內地制度不同，特區政府在編制五年規劃時，不一定要效法中央設定目標。吳秋北認為，特區政府需要以精準科學的方式訂出明確目標，否則規劃會變成「做又得，唔做又得」。他又提醒，在制訂規劃時，切忌出現「三拍」。不能「拍腦袋」，便隨意定下不切實際的目標；不能「拍胸膛」然後「大隻講」(誇誇其談、講空話)；不能在最終達不到目標就「拍屁股」，不負責任地離開。

建議參考內地 由立法會監督港版五年規劃

他提到，現時內地有專門部門訂出規劃，交人大審批，然後有部門負責監督規劃的落實情況。他認為，香港在制定五年規劃時應參考類似做法，如由立法會監督香港五年規劃的實施情況，並定期向立法會相關委員會報告情況 。

有意見憂慮設立目標，會令政府施政變為單純的「跑數」。吳秋北指，訂下目標後，出現「捽數」的情況屬正常不過。但他強調，追求數字的背後都是「希望提升整體發展和市民的獲得感」，又相信社會和政府亦不會因為「跑到數」便停步，「不會就數字壓抑自己的進步」。

慎防「不可抗力」 應做好預案

現時國際地局勢瞬息萬變，如果定出規劃後，遇到突發情況應如何處理？吳秋北指，香港確實是地緣政治角力的場所，會面對「不可抗力」的事，要制定好各方面的預案，要做到「統籌發展與安全」否則就會處於被動，例如遇到制裁，「你完全無任何預案嘅措施嘅話，咁你呢個規劃咪變咗係好一種好被動，或者過於天真 」。但具體預案內容，則不應該「畫公仔畫出腸」。

立法會「香港主動對接國家『十五五』規劃工作小組委員會」交代工作進度。（林彥汛攝）

香港主動對接國家「十五五」規劃工作小組委員會已連同其他議員，就多個專題項目向社會收集意見，制訂報告並提交給政府。問及小組未來工作。吳秋北表示，委員會現時只是階段性完成協同研究收集意見，將與緊密與政府溝通，探討下一步工作。