香港五年規劃取代施政報告？謝小華：相輔相成　亦非取代市場經濟

香港首個五年規劃公眾諮詢今日（15日）起展開，為期兩個月，相關文件上載至專題網站及在多個指定地點派發。政制及內地事務局局長謝小華早上簡介諮詢文件，提到五年規劃會鞏固香港的國際金融、貿易、航運中心地位，讓市民享受發展紅利。



被問到首個五年規劃會否取代施政報告、預算案，謝小華表示是三者是相輔相成、有機結合、有緊貼關係，當中五年規劃是頂層策略性指導文件，釐訂香港未來五年發展方向，施政報告與財政資源分布，有助推進五年規劃重點發展及願景，以求一步步實現。



2026年6月15日，香港首個五年規劃公眾諮詢展開，政制及內地事務局局長謝小華在政府總部見記者，率領政制局常任秘書長黃少珠和政制局副局長胡健民，簡介諮詢文件。（何頴賢攝）

首份香港五年規劃公眾諮詢文件採用藍色封面。（呂婉盈攝）

香港五年規劃藍色封面

謝小華率領政制局常任秘書長黃少珠和政制局副局長胡健民，向傳媒展示藍色封面的公眾諮詢文件。謝小華介紹今日發表公眾諮詢文件，諮詢為期兩個月，至8月14日結束。政府會以國家十五五規劃為重要指引，首次制定香港五年規劃，推動香港更好融入國家發展大局。她引述特首李家超指，五年規劃會清晰展示香港在五年內的發展方向，涵蓋經濟、教育、房屋、綠色發展等，讓市民對為來生活有所期盼。

2026年6月15日，香港首個五年規劃公眾諮詢展開，政制及內地事務局局長謝小華在政府總部見記者，率領政制局常任秘書長黃少珠和政制局副局長胡健民，簡介諮詢文件。（何頴賢攝）

她指，五年規劃會鞏固香港的國際金融、貿易、航運中心地位，積極發揮大灣區核心引擎作用，有助香港推動高質量發展、讓市民享受發展紅利；五年規劃亦指明方向，讓市民和企業了解發展空間。她感謝立法會議員、人大政協、不同業界代表的意見，今日發佈諮詢文件，希望各界積極發表意見，建言獻策，開創香港新局面。她指，文件會由今日起在十八區派發，並上傳至專題網站，政府會舉辦多場諮詢活動聽取市民意見。

2026年6月15日，香港首個五年規劃公眾諮詢展開，政制及內地事務局局長謝小華在政府總部見記者，率領政制局常任秘書長黃少珠和政制局副局長胡健民，簡介諮詢文件。（呂婉盈攝）

跟隨內地實行計劃經濟？謝小華：唔係取代自由市場

被問到香港是否跟隨內地實行計劃經濟，如何與深圳、廣州等大灣區城市深度融合，她指而香港堅持落實一國兩制和自由市場經濟，市場主導、政府推進的核心原則，「對接國家十五五規劃唔係取代自由市場」，而是將清晰的願景和戰略部署從大政策入手，令市場有更穩定清晰發展，未來很多重要發展是需要長遠規劃。

首份香港五年規劃公眾諮詢文件採用藍色封面。（呂婉盈攝）

她又指國家已經在十一五規劃將計劃經濟改為規劃經濟，所以計劃經濟並非與香港五年規劃一樣，形容五年規劃是前瞻性、戰略性、可操作性的文件。

2026年6月15日，香港首個五年規劃公眾諮詢展開，政制及內地事務局局長謝小華在政府總部見記者簡介諮詢文件。（何頴賢攝）

五年規劃訂KPI？謝小華：只有大指標 小指標在施政報告

至於當局會否在五年規劃訂KPI工作績效指標，謝小華解釋，國家層面的五年規劃也只是有大指標，小指標只會在政府的工作報告內，香港每年施政報告有很多「細化」指標，故五年規劃不會有太多施政報告內的指標。

2026年6月15日，香港首個五年規劃公眾諮詢展開，政制及內地事務局局長謝小華在政府總部見記者，率領政制局常任秘書長黃少珠和政制局副局長胡健民，簡介諮詢文件。（呂婉盈攝）

諮詢期至八月中足夠分析民意？謝小華：分析沒停止 過程不容易

被問到特首預期第三季尾公佈五年規劃，惟諮詢期去到八月中，收集民意的時間是否足夠深入分析，她指，國家通過十五五規劃後，政府立即開始第一個五年規劃的工作，感謝立法會匯集意見，過去政府不同政策局也沒有停止收集、分析、整理意見，希望公眾諮詢可以聽取市民意見，第三季內公佈規劃。她指，過程不容易，但已經在努力，所有政策局在特首帶領下會全力以赴。

2026年6月9日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（林彥汛攝）

李家超上周（6月9日）出席行政會議前見記者時指，首份五年規劃將透過三大策略方向，落實施政目標，包括「以民為本」並聚焦改善民生；結合「有為政府」與高效市場，由政府引領激發市場競爭力及推動社會高質量發展；加強治理效能。

至於首份五年規劃的推出時間，李家超近日指在社會各界及立法會的支持下，編制速度比想像中快，正式文件有空間從原定的年底目標，提前至今年第三季尾正式推出。他亦指，公眾諮詢將舉辦多場線上線下活動，將比照《施政報告》的做法，親自落區聆聽民意及給予即時反應。