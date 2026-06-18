區議員去都會駅派糭嘆遭刁難　兩周無回音突被要求翌日派500隻糭

臨近端午節，不少區議員也有派糭給街坊，西貢地區委員會界別議員張展鵬也不例外，本月初向調景嶺私人屋苑都會駅申請6月12日派糭，惟兩周無回音，最終逾期到6月16日才獲批派糭，並要求派發500至1000隻糭。本身是都會駅業主的張展鵬笑言「多謝晒呢個『慷慨』嘅批准」，前一天才通知可派發，「即日變500隻出嚟？」他質疑被業委會、管理處刁難。



西貢地區委員會界別議員張展鵬。（張展鵬FB）

西貢地區委員會界別議員張展鵬。（張展鵬FB）

區議員張展鵬去都會駅派糭嘆遭刁難

張展鵬在社交平台Facebook公開與都會駅管理處的書信來往，提到自己6月3日入紙申請6月12日派糭給都會駅居民，惟等到6月16日下午5時56分，終於收到批准，被要求翌日6月17日下午3時30分準備500至1000隻糭派發給街坊，理由是預期屋苑住戶反應非常踴躍，有關決定經業委會議決。

區議員張展鵬去都會駅派糭嘆遭刁難

「呢個係批准，定係刁難？」張展鵬直指「多謝晒呢個『慷慨』嘅批准」，反問對方「你今日通知我聽日派，我點變500隻新鮮糭出嚟？」他說，擬派的糭全部新鮮訂造，最少要預早7日，「你哋班業委同管理處，究竟係真心服務街坊，定係只為政黨服務？」

區議員張展鵬去都會駅派糭嘆遭刁難

他質疑另一工聯會區議員派糭相對順利，「人哋今日派緊300隻，宣傳早就做到全屋苑都知，又大電視、又貼會所壁佈、又每座𨋢大堂放海報。係有人根本唔想我派到」，反問越多人服務街坊不是更好麼，然而時間及數量實在太苛刻，今次未能派糭予都會駅居民，「我相信居民眼睛係雪亮嘅，我會繼續為居民爭取應有嘅權益。」