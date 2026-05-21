民協｜以深水埗區為例——區議員工作報告可否滿足公眾期望？

來稿作者：郭偉誠



隨着區議員2025年度工作報告正式公開，公眾現時可於民政事務總署網頁看到區議員的「成績表」，毋需再親身到民政署查閱，這種增加透明度、便利公眾的舉措值得肯定。筆者整合20名深水埗區議員的工作報告，希望以此切入檢視地區工作成效；然而，透過數據整合及分析，我們發現報告機制與議員績效等存在若干值得關注的問題。



數據定義模糊

參考價值成疑

在報告中，市民意見及查詢被細分為環境衞生、交通治安、房屋及地區設施、協助申請政府服務、專業諮詢、一般查詢及其他類別，當中「一般查詢」與「其他」兩類別卻佔據了整體顯著比例。以深水埗區內「個案王」為例，其處理的2,018宗個案中，高達1,372宗被歸類為「一般查詢」，比例接近7成。而另一議員的「其他」類別亦達510宗，佔其整體個案6成以上。令人不解的是，連續兩年的報告內均未見當局對相關類別作出明確解釋或定義，特別是針對意思模糊的類別。若缺乏具體的說明，公眾難以理解這些個案的實質涵意與處理難度，亦難以對區議員表現作出客觀評價。

對公眾而言，「一般查詢」可以是簡單詢問辦事處開放時間、打聽什麼時候有物資派、甚至問路等，而「其他」的意思就更是模糊不清，若因此而使公眾產生數據充滿「水分」的質疑，實非報告所期望的效果。而議員的報告中若性質、內容不清的個案數字比對社區有實際作用的工作（如要求署方修路、處理環境衞生投訴、反映治安情況等等）為多，相信與公眾預期的議員功能和職責，存在一定落差。

此外，在「曾協助舉辦的社區參與活動」項目中，當中何謂社區參與未有明確定義，究竟社區參與是為了回應社區需要，抑或是建立個人網絡？在未有定義下，議員自行解讀，由舉辦探訪活動、參加嘉年華、到出席頒獎禮，而參與人數亦有明顯差距，由十人左右到過千人不等。當局有必要為相關項目作出清晰、明確的定義數據的參考價值，讓公眾更精準地理解及評核議員的工作表現。

處理個案差距懸殊

直選議員較有表現

另外，在分析「接獲居民意見及查詢情況」（即個案）數據時，筆者發現另一個明顯的現象：地區直選議員的個案數量普遍高於地區委員會及委任議員。在扣除性質模糊及效果不明的「一般查詢」及「其他」個案後，表現最優與最差的議員之間，處理個案的數量竟然相差高達12倍。

具體而言，表現最優的議員處理有關民生的個案（環境、交通、房屋等）總數達1,685宗。相比之下，排名最低的一年內僅處理了134宗個案。若以全年計算，有10名議員平均每天處理的具體個案不足一個，最低的甚至僅為0.4個，即平均3日方有處理1宗個案。更令人奇怪的是，有兩位非直選議員的總個案數量，包括各個細項數字均出奇地完全一致，使人感到有互抄「功課」之嫌，亦引出議員資源是否被有效地運用的疑慮。筆者亦發現表現排名末段的5位議員均為非直選及兼職議員，相反前5名中有3位屬直選及全職議員，不禁令人認為兼職議員難以兼顧議員和其他個人職務。

區議員的核心職責，在於與居民頻繁接觸，發揮「上情下達、下情上達」的橋樑作用。在擁有同樣資源（包括辦事處、酬金、職員及其他實報實銷費用）的情況下，部分議員個案處理量卻嚴重偏低，難免令人質疑：這些議員是否有真正深入社區？其工作表現是否達到了當局所設定的政策目標？這種巨大落差，是否反映出部分議員在接觸和服務居民方面仍有很大改進空間？

「會見市民計劃」成效低

議員應讓市民「看得見」

上一部分的個案總數有機會是由議員助理或辦事處職員等協助處理，而「會見市民計劃」方是公眾可直接接觸區議員本人的機會。計劃的原意是提供直接溝通的渠道，加強議員與市民的聯繫。然而，實際數據顯示其成效亟待改善。報告顯示，全體議員雖然有按安排親身當值5至7次，但實際會見的人次卻不甚理想，統計數據指出，有區議員全年僅會見了11名市民；最多的亦只會見了26人。「會見市民計劃」作為區議會的重點工作，亦是市民可直接與議員見面、溝通的重要途徑，對促進市民了解議員工作、提供意見，及讓議員掌握民意及地區脈絡有極大幫助，但成效卻令人大跌眼鏡，當局有必要認真檢討計劃安排，例如加強宣傳、增加接見時段或分散於各分區會見市民等。

另一方面，區議員「流動會客室」是以戶外街站形式，提供一個讓市民以更加便利的方式與區議員直接溝通的機會，應可加強市民對會見市民計劃的參與。然而，筆者在查閱深水埗「流動站」後，發現區內只有麗閣商場空地一處，與其他地區如東區超過十個「流動站」地點存在顯著差距。當局有必要考慮修訂指標，改善各種可以讓市民「看得見」議員的途徑，亦讓議員接觸面更寬、更廣、更深。

在數據公開後，地區治理的實際效果、區議員的整體表現朝透明化踏出重要一步。可是，面對數據定義模糊、直選與委任、全職與兼職議員之間個案量差距懸殊、親身會見市民人數過低等現狀，當局應重新審視報告內相關項目，作出更清晰定義，讓公眾能「真正看到」區議員的表現。另外，當局亦應就不同背景議員的表現作出評估及檢討，為區議會的發展及議員的組成作出研究，使區議會的功能及區議員的表現更能符合公眾的期望。

作者郭偉誠是香港民主民生協進會（民協）總幹事。



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