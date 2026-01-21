葉劉淑儀提當年結婚受阻如推廿三條　必須快刀斬亂麻：愈嘈愈快搞

行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀接受電台節目訪問時，談及結婚時受到丈夫4位妹妹反對，當時決定「要對付呢啲反對勢力要快」，「一簽咗紙，擺咗酒，即刻靜晒」。她又稱，當年出任保安局局長時，亦嘗試採取相同策略，「廿三條都係，要快啲做，做完你拃友仔咪收聲」。



新民黨主席葉劉淑儀。（資料圖片/廖雁雄攝）

葉劉淑儀接受取代《光明頂》的商台節目《又係時候同一天講再見》訪問，訪問分為3集一連三晚播出。昨晚一集中，葉劉淑儀分享自己接受不了「open relationship（開放式關係）」，只接受「exclusive and stable」，即「排除他人及持久」的關係。

她又提及當年結婚時受到很多「阻滯」，她稱與丈夫相識，是經其工人與丈夫的工人互相介紹，但自己選擇的。其單身原因跟不少女政務官一樣，「掛住升級，忽略交友」，或「太aggressive（進取）」，嚇怕追求者。

葉劉指與丈人兩人的擇偶條件都是要求讀過大學，看到對方的相片，便互相覺得「穩穩陣陣」、可靠。葉劉淑儀又稱「靚仔都唔敢搵，自己又唔係特別靚」。夫婦兩人在1981年12月10日結婚，從交往到結婚只有數個月時間，「大家都想結婚」。

不過，她稱結婚時曾受到夫家阻撓，因為丈夫的4位妹妹怕葉劉淑儀「爭身家」，不斷申請禁制令，禁止葉劉淑儀踏足其夫家產業，不准她接近當時的未來家翁，派帖時亦受到禁制令。葉劉淑儀稱，「要對付呢啲反對勢力要快」，結果「一簽咗紙，擺咗酒，即刻靜晒」。

她續指，當年推「廿三條」立法時亦打算「快刀斬亂麻」，「要快啲做，做完你拃友仔咪收聲」，預期「一通過就靜晒」。葉劉淑儀又說，幸好「廿三條」已通過，「點到你嘈啫，已經通過成為法律」，「愈嘈愈快搞」。