葉劉淑儀憶被「大哥哥」上司當眾責罵　又曾向對方投訴一件對的事

立法會前議員、新民黨主席葉劉淑儀接受商台節目主持陳志雲訪問時，大談與三位前特首的工作互動，尤其是「大哥哥」、曾任她直屬上司的曾蔭權，形容他很好人、甚有幹勁，不只是「收單」工作，但同時很惡，她憶述曾因一件事被「大哥哥」大庭廣眾責罵，感到對方「撩交鬧」，「咁佢高級過我，咪畀佢鬧囉。」



葉劉淑儀說，她曾向曾蔭權投訴一件事，後來證實「無投訴錯」，「後來有人話講咗就衰咗，不過唔緊要啦，都講咗。」這件事她本身已忘記，是曾蔭權為她的著作寫文才勾起，如今回想，她認為只是很小事。



商台節目《又係時候同一天講再見》首播，陳志雲展示葉劉淑儀歷年不同時節的相片，她說最喜歡是有月亮那張。（商台提供圖片）

曾蔭權揭葉劉曾投訴一名政務主任署任首長級職位比她早

由陳志雲及前立法會議員江玉歡主持的節目《又係時候同一天講再見》，周一（19日）深夜首播，取代擁有逾22年歷史的時事及清談節目《光明頂》。首集上半部播出陳志雲訪問葉劉淑儀。二人由她去年出版的新書《葉劉淑儀服務香港五十年》說起，該書在去年書展首次推出，意料之外售罄。

書本其中一章節談及別人眼中的葉劉，邀請到前特首曾蔭權撰文。曾蔭權在文章憶述，1970年代末葉劉在沙田民政事務處工作時，不滿一名政務主任（AO）比她更早署任首長級職位，認為該政務主任「叻唔過佢（葉劉淑儀）」，遂致電當時上司曾蔭權投訴。

葉劉指有關政務主任一早離開政府無承擔 證明「無投訴錯」

葉劉稱，在曾蔭權提醒下才記得這件事，又指該名政務主任一早離開政府，可見對方不是對政府有承擔的人，認為當時「無投訴錯」。

她說當時「二、三十歲AO都係等acting」，承認有焦慮，加上有家庭經濟負擔，才急着投訴。被問期望投訴有何結果，她形容沒想太多，「淨係因為Donald（曾蔭權）我熟佢，後來有人話講咗就衰咗，不過唔緊要啦，都講咗。」如今回想，她認為只是很小事。

大讚「大哥哥」曾蔭權好人有幹勁 難忘處理居英權一事愛護下屬

被問如何評價曾蔭權，葉劉淑儀形容入職時，對方已是「大哥哥」，很好人，甚有幹勁，會提出自己意見， 不只是「收單」工作，又大讚對方有領導風範和有膽識，最深刻是處理居英權一事。

她說當時同事工作辛苦，在完成居英權工作後，曾蔭權向時任港督衞奕信提出「要帶全team放一日假，用佢（港督）隻船」，一齊同南丫島請食海鮮、行山，並表明不會接電話，「呢啲係好好領導方法！」

曾蔭權於2012年6月30日，任滿離開禮賓府。（政府新聞處圖片）

跟政務司鍾逸傑新界落區無通知 葉劉被曾蔭權大庭廣眾責罵

葉劉淑儀同時形容曾蔭權很惡，尤其時在財政部門任職時期。她記得曾被對方責罵過，憶述當時曾任職沙田政務官時，她因在新界政務署總部工作，正跟時任政務司鍾逸傑（David AKERS-JONES）到新界落區，曾蔭權投訴她沒有通知他。葉劉說：「乜政務司落區要通知佢？好似你個領地咁，無端端大庭廣眾罵個AO（政務主任）無通知佢，呢啲叫撩交鬧，咁佢高級過我，咪畀佢鬧囉，反正我老細鍾逸傑唔會理呢啲嘢。」

她說曾蔭權現時不同了，「已化晒，好祥和。」

聞董建華「落台」感震驚 形容其視野廣闊

談到曾蔭權選特首，葉劉淑儀憶述2005年當時得悉特首董建華「落台」後感到震驚，於是她從美國返港。她形容董視野廣闊，好早推動科技發展，可惜時機不好。她否認因覺得曾蔭權「唔掂」需要回港，而是覺得「純粹公務員經驗同技巧，能唔能夠喺一國兩制之下領導特區」，不是針對他，「呢廿幾年證明，維持一國兩制唔容易。」

葉劉淑儀讚董建華視野廣闊，好早推動科技發展。（資料圖片）

成功遊說林鄭月娥撥款建屯門興建入境事務學院

葉劉淑儀也有提到另一特首林鄭月娥，她說當時做入境處處長時，覺得作為紀律步隊之一，欠缺自己訓練學院，要寄人籬下流離失所不好，於是極力遊說曾任助理保安司、當時在庫務局任高層的林鄭月娥，批准撥款在屯門興建入境事務學院。

前行政長官林鄭月娥。（資料圖片／蘇煒然攝）

葉劉淑儀指官員各有領導才能，由立法會議員轉去做官員當中，她尤其讚賞民政及青年事務局局長麥美娟，如今次大埔宏福苑大火，麥美娟出來很多次解說，細節掌握得好。