葉劉淑儀總結2度選特首決定foolish　最鄙視卸膊、叫人揹鑊的領導

立法會前議員、新民黨主席葉劉淑儀曾出來參選2012及2017年特首選舉，但均未能取得足夠提名票而黯然退選。她接受商台節目主持陳志雲訪問時，形容兩度出選特首是愚蠢（foolish）的決定，因當時「唔信邪」，承認爭取不到中央支持，卻去拉票，最終徒勞無功，認為是「自己攞嚟辛苦」。被問無法「入閘」是否遺憾？她形容是接受現實。



「你知有句說話叫『想買樓，搵葉劉』」，她認為好的領導，領導風格很重要，且要關愛下屬，「肯撐佢地，唔好卸膊」，「我最鄙視人哋有鑊叫人揹」。



商台節目《又係時候同一天講再見》首播，由陳志雲訪問新民黨主席葉劉淑儀。（商台提供圖片）

由陳志雲及前立法會議員江玉歡主持的節目《又係時候同一天講再見》，周一（19日）深夜首播，取代擁有逾22年歷史的時事及清談節目《光明頂》，首集上半部播出陳志雲訪問葉劉淑儀。

「但碰到好強勢候選人，自己攞嚟辛苦」

葉劉淑儀總結兩次出選特首選舉的決定是foolish（愚蠢）的決定，因當時「唔信邪」，承認爭取不到中央支持，卻去拉票，最終徒勞無功，「選就冇問題嘅，選囉，但碰到好強勢候選人，自己攞嚟辛苦，仲連累同事辛苦。」

做行政長官，你都未有中央支持，係徒勞無功，呢個好緊要，呢個係政治現實，當然我唔信邪。證明做行政長官呢個位，一定要有中央支持，基本法寫明佢委任，有全面管治權，我係未得到中央支持。 葉劉淑儀

葉劉淑儀說，每次都有去爭取入閘，但爭取不成功，一早已知，但仍想「博吓」，到後來知道不會成功，早早結束選舉工程。「呢個叫接受現實，我個女猛咁問我做嚟做乜呀！」

當然事前有人提過我，（特首）位就得一個，唔係贏就輸，咁輸咗點呀？我輸咗咪照樣返工做立法會議員，至多面黃啲，冇人敢笑你㗎，有人同情你，咁又捱過咗。 葉劉淑儀

指每次參選都是寶貴經驗

被問無法「入閘」是否遺憾？葉劉淑儀形容是接受現實。至於未來會否繼續從事行會工作？她說視乎睇健康狀況、行政長官是誰等，又說願意服務香港。

葉劉淑儀指每次參選，都是寶貴經驗，如怎應對記者，每選一次知名度更高。

如何是好領導？ 葉劉：領導風格影響下屬

被問到下屬很支持她，葉劉淑儀說：「你知有句說話叫『想買樓，搵葉劉』。」因為她肯給資源，一開位就會增加「一揪位」，下面的有位上，故同事很尊敬她。

她指每個組的最高領導風格，影響下屬，「即係你喜歡應酬，咁咪個個都去應酬；如果你重視落區，你知有句說話『management by walking around』，周圍巡，啲嘢咪睇得仔細Ｄ。如果老細只係坐寫字樓，咁人人坐寫字樓。」

重提庾文翰失蹤事件 無怪責下屬：大家都唔想！

葉劉淑儀又指，好的領導還要關愛下屬，「出咗事我撐佢（下屬）。」她重提香港智障青年庾文翰離港失蹤事件。

在2000年8月24日上午11時，庾文翰與母親在地鐵油麻地站乘車返回樂富住所，他登車時突然跳出車廂並逃離母親，其母隨即向警方報案兒子失蹤。當天下午1時29分，身上並無身份證及回鄉證的庾文翰被發現已越過羅湖口岸，身處羅湖邊境管制站，由於他沒有任何身份證明文件，入境主任把他當作內地兒童送往深圳羅湖口岸，自此音信全無。

葉劉淑儀時任保安局局長，為此公開道歉。她說當時夥計「唔覺意交咗畀大陸」，「你知當時羅湖係天下第一關，多人到咩，而人多即係忙亂，負責失蹤者基層同事即刻辭職。你都冇得怪個站長，千軍萬馬，一個夥計做錯，鬧都冇用。」

她表示，現任政務司司長陳國基當時任職入境處，向她說「Madame你一句都無話我哋」，她當時回應說「鬧你做乜啫，大家都唔想！」

（好領導）領導風格啦，關愛夥計，肯撐佢地啦，唔好卸膊。叫人去揹鑊，最唔好呢啲，我最鄙視人哋有鑊叫人揹。 葉劉淑儀