葉劉淑儀放棄內地頂流小鮮肉飯局　反等「強」人邀請｜政壇諸事町

新民黨及匯賢智庫主席葉劉淑儀卸任立法會議員後，有更多時間出席不同活動，「收編」不少3歲至80歲粉絲。她今日（23日）透露，有負責國際媒體友人近日表示，可向她介紹認識內地頂流「小鮮肉」藝人王一博，安排在北京吃個飯，不過葉太稱自己「太老」了，斷然拒絕。



反而葉太表示，正在等一位「強」人邀請，所指是保安局局長鄧炳強。她表示，看到歌手張敬軒早前為過去言行道歉後，更擔任保安局「正向引導」項目導師，協助保安局為反修例被捕者「更生」，她也想變「葉導師」，引導該批被捕者重新出發。



新民黨及匯賢智庫主席葉劉淑儀說，因為自己太老，故放棄認識內地頂流「小鮮肉」藝人王一博。（倪清江攝）

葉劉淑儀為節日拍攝的個人照片簽名。（鄭子峰攝）

葉劉淑儀為節日拍攝的個人照片簽名。（鄭子峰攝）

葉劉淑儀離開立法會後，仍擔任行政會議召集人，積極從事政界和商界活動，將於5月舉辦「2026年全球繁榮峰會」。峰會由她於2023年開始籌辦，第一屆2024年舉行，今年為第三屆。

今年五個專題講座之一為「香港作為體育、文化及休閒樞紐」，由華納兄弟探索集團副總裁兼大中華區及東南亞區總編輯魏克然 · 錢納（ Vikram Channa）任主持，四位講者包括「香港四徑超級挑戰」創辦人兼賽事總監貝柏安（Andre Blumberg）、香港遊艇會會長彭孝書、賽馬會體育業務執行總監施永傑（Casper Stylsvig）及Complex Asia、華美樂樂有限公司主席兼行政總裁胡陳德姿。

王一博人氣相當高 。（王一博微博圖片）

《陳情令》捧紅肖戰﹑王一博。（微博圖片）

王一博為「樂華娛樂」帶來最多營收。（王一博微博圖片）

王一博現身北京出席全球文明對話部長級會議活動。（微博圖片）

王一博（微博@羊城晚報）

葉太表示，她與錢納相識，對方負責Discovery業務，內地藝人王一博發起的《探索新境》（Exploring The Unknown）戶外探索紀實節目，在北京工作的錢納有份參與，因此他主動向葉太提出，可介紹她和王一博相識，一同在北京吃個飯。

這個王一博粉絲恨到流口水機會，怎料葉太拒絕，她說：「我話（自己）太老，唔需要」。其實如果二人同枱食飯，相信會成為話題。

葉劉淑儀冀望也擔任「正向引導」項目導師，帶領涉反修例事件被捕年輕人重新出發。（倪清江攝）

葉劉淑儀為回歸後首任保安局局長，她對於2019年反修例事件中被捕年輕人，希望有機會可幫到他們。因此最近看到歌手張敬軒擔任保安局「正向引導」項目導師後，受到不少青年人歡迎的她，也希望可以成為導師之一，讓被捕後一直處於被調查或擔保的年輕人，也可以在完成課程後，正式結案，重新出發，「我等緊鄧局長邀請我！」

歌手張敬軒早前曾透露會擔任「特別更生」項目導師。（IG@hinscheung）