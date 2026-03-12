葉劉淑儀殺入ComplexCon搞見面會　送親簽絕密小卡加一對一福利

國際潮流文化盛事ComplexCon每年都會有重量級嘉賓，如韓團NewJeans暫別舞台前最後一場公開演出，正正就在去年3月的香港ComplexCon演唱會！今年的ComplexCon香港Complex Live! 演唱會將於2026年3月21 - 22日在亞洲國際博覽館舉行，除了早前公布的3月21日陣容Yeat、Jay Park、LNGSHOT、攬佬以及3月22日的JENNIE、Crush、ALLDAY PROJECT、Amy Lo、WING + R.Tee + Hiss外，今日竟再宣布將有另一位意想不到的嘉賓——葉劉淑儀。

國際潮流文化盛事ComplexCon每年都會有重量級嘉賓，如韓團NewJeans在合約糾紛暫別前最後一場公開演出，正正就在去年3月的香港Complex Con！

今年的ComplexCon香港Complex Live! 演唱會將於2026年3月21 - 22日在亞洲國際博覽館舉行，BLACKPINK的Jennie為陣容之一。

跨界別網絡女神登陸ComplexCon 舉行粉絲見面會

人稱「港大美女」的葉劉淑儀，向來深受網民喜愛，今日大會發文表示宣布她將在 3 月 21 日正式登陸ComplexCon香港 Complexcon(versations) 舉辦粉絲見面會，大會形容為「最期待的畫面出現了️！」並寫道：「一直以來，姐姐在網上與大家頻繁互動，每逢過年過節，大家都會期待她精緻的應節穿搭，讓她成為政壇中貼近年輕人的跨界別網絡人氣女神！這一次，她將於 ComplexCon近距離與各位『粉絲』及網民見面。這不僅是一場對談，更是一場網絡流行文化與實體盛事碰撞的歷史性時刻！」

葉劉淑儀一向大受網民歡迎，常常在社交平台發放「福利圖」。（IG@regina.ip）

激罕派福利送簽名小卡！網民極興奮：諗唔到唔去嘅理由

大會亦提到屆時將有不同的福利，指參加者有機會獲得葉劉淑儀的親筆簽名絕密未公開造型照小卡、見面會後一對一 hi-bye，網民皆表示難以置信，若非看到是官方發文，絕對會以為是惡搞。網民得知葉劉淑儀搞Fan meet都十分興奮，留言：「成件事唔同晒！更值得去啦！」、「諗唔到唔去嘅理由」、「Shut up and take my money」網民更認為葉劉淑儀與傳統政客確實不同，今次加盟潮流盛事，稱得上是「潮流淑儀」！