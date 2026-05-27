指流傳抺黑周天行指控　林定國發信稱若由內部流出會失望　促舉報

網上有言論指，多次處理國安案件、近日升任為刑事檢控專員的周天行，與下屬高級檢控官陳穎琛有私情，並利用公職濫用公帑，要求警方安排五星級酒店Murray Hotel供二人入住等，而其時任上司、前刑事檢控專員楊美琪知情下選擇包庇。



律政司長林定國近日致函內部回應事件，提到未經證實的指控已在內部廣泛傳播，而最令他震驚是指控據稱出自「內部人員」提供的資料，若情況屬實，「我會感到非常難過和失望（very upset and disappointed）」。他續指，若同事掌握指控來源，可直接聯繫部門秘書處理。



刑事檢控專員周天行。（政府新聞網圖片）

近日晉升至刑事檢控專員的周天行，被指與下屬高級檢控官陳穎琛有染，並利用公職濫用公帑「拍拖」。（Threads截圖）

網上帖文指控周天行與下屬陳穎琛拍拖無避嫌

近日社交平台有帖文稱，陳穎琛在2018年加入刑事檢控科後，與上司周天行拍拖，長期以助手的身份參與案件，包括初選47人案及蘋果高層案，更稱在業界已是公開的秘密。而陳穎琛現職為高級檢控官，周天行則是新任的刑事檢控專員。

帖文又引用政府部門的規定，情侶確立關係後需向上級申報，避免安排兩人處理同一案件，以免出現利益衝突及私相授受的嫌疑，惟周天行並無避嫌。

帖文更指控周天行處理案件時多次濫用公帑，例如在初選47人案期間，兩人以「處理國安案件」為名，要求警方使用公帑，安排五星級金鐘Murray Hotel供二人入住，而前刑事檢控專員楊美琪知情下選擇包庇。

律政司司長林定國近日致函內部回應事件。（資料圖片／梁鵬威攝）

林定國內部信件︰未經證實的指控已在內部廣泛傳播

律政司上周六（23日）發表聲明指，確信有關指控毫無事實根據，實屬無中生有、惡意抹黑，已將事件轉交執法部門跟進，作出進一步調查及採取相應行動，依法嚴懲不法分子，並重申一向非常重視員工的誠信和專業操守。

律政司司長林定國近日致函內部回應事件，提到未經證實的指控已在內部廣泛傳播，最令他震驚是指控據稱出自「內部人員」提供的資料，若情況屬實，「我會感到非常難過和失望」。

稱同事若掌握指控來源可上報 勿轉發訊息

林定國並要求同事切勿轉發任何相關指控的消息；若有任何人查詢，應重申律政司的立場；若掌握指控的來源及相關信息，可直接聯繫部門秘書處理。

2020年12月23日，主控官周天行（左）在黎智英獲准保釋後，即稱律政司準備到終院就准保釋決定上訴，並要求黎繼續還押，但法官沒有批准。（資料圖片／朱棨新攝）

籲同事團結捍衛律政司的整體聲譽

林定國表示，內部設有完善的程序投訴不當行為，所有調查都按既定機制，認真對待及徹底調查，匿名投訴沒有好處，對被投訴者也不公平，強調投訴人的身份將嚴格保密。

林定國又指，司法部門要求人員恪守最高的誠信標準，並設有完善且有效的機制，確保不論任何職位都能夠達到標準，任何人不應因處理某類型的工作，包括國家安全等，而受到不正當的差別待遇。他呼籲同事團結捍衛律政司的整體聲譽。