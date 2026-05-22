立法會6.10辦本屆第二次前廳交流　林定國帶隊討論AI法律配套

立法會將於下月10日舉行第二次前廳交流會，由律政司司長林定國「帶隊」率領多名官員，與議員討論人工智能（AI）及機械人技術最近發展和如何推進相關法律配套，亦會討論兒童和青少年不當地使用社交媒體的情況。



將討論人工智能、青少年不當使用社交媒體等議題

立法會將在下月10日舉行第二次前廳交流會。由林定國「帶隊」，率領商務及經濟發展局局長丘應樺、創新科技及工業局局長孫東、保安局局長鄧炳強、勞工及福利局副局長何啟明、教育局副局長施俊輝等官員出席。

交流會將分成兩組，分別為「司法及法律事務委員會和工商及創新科技事務委員會分組」，以及「教育事務委員會和福利事務委員會分組」。前者將討論檢視與知識產權有關的本港人工智能，及機械人技術的最新發展及應‍用情況，以及如何更好推進相關法律配套；後者則會討論兒童和青少年不當地使用社交媒體的情況，以及香港應如何改善相關法律，在推進人工智能技術應用的同時，保障網路安全。

2月4日，財政司司長陳茂波率隊到立法會參加前廳交流會。（鄭子峰攝）

上次前廳交流會2月舉行 陳茂波帶隊討論對接「十五五」

對上一次前廳交流會在2月4日舉行，當時由財政司司長陳茂波帶隊，討論香港如何更融入和服務發展國家發展大局，主動對接國家「十五五」規劃，推進產業發展，以及如何鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位等議題。

當時身兼全國人大常委的立法會主席李慧琼由於要離港赴京出席人大常委會議特別會議，前廳交流會由立法會內務委員會主席陳振英主持。