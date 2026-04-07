謝展寰料食肆牌照9月起全面納維護國安條款 以制度約束強化意識
撰文：吳美松
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環境及生態局局長謝展寰接受媒體訪問指，食環署自去年5月起在食肆牌照更新時加入維護國家安全條款，預計全港食肆牌照將在今年9月全面納入相關條款。他指是要以制度約束，強化商戶及從業人員的國安意識。他又指，目前未有發現違規情況。
自去年5月起加入條款 暫未有違規情況
謝展寰表示，食肆是市民日常生活的重要場所，在維護社會秩序與國家安全方面可以發揮作用。他在訪問中提及，食環署自去年5月起，在食肆牌照更新時加入維護國家安全條款，明確禁止經營者作出危害、冒犯國家安全的行為，目前未有發現違規情況。
他又指，加入國安條款是要以制度約束、強化商戶及從業人員的國家安全意識，預計全港食肆牌照將於今年9月全面納入相關條款。謝展寰說，會繼續透過牌照管理等方式，落實國家安全的要求。
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