油價升｜政府燃油補貼、減燃油稅？　謝展寰無「落閘」承諾考慮

中東局勢持續緊張，國際油價一度上升。自由黨選委界立法會議員李鎮強今日（25日）在立法會質詢政府，如何協助本港客運及貨運業界等應對油價上漲的挑戰，會否考慮提供燃油補貼。環境及生態局局長謝展寰指會繼續監測油價變化，再考慮是否需要其他干預措施；至於減燃油稅，他亦無「落閘」，稱政府會再考慮。



李鎮強政府如何協助本港應對國際油價上漲的影響。（立法會直播截圖）

香港八成石油產品源自內地

李鎮強關注本港石油氣和液化天然氣的供應是否穩定，政府如何協助本港應對國際油價上漲的影響，確保能源長遠供應充足。

謝展寰回應，香港石油產品約八成來自中國內地，故仍能維持能源穩定供應，續指環境局上周與本地主要車用燃油供應商會面，要求穩定供應燃油，亦獲悉兩間電力公司已制定預案，有需要時可調整發電的燃料組合等。

他又指，政府會密切監察航空公司對貨運燃油附加費的調整，與航運業界溝通以確保港口運作暢順，亦會與內地相關單位溝通，確保石油原料持續穩定供應。

政府有否燃油補貼？謝展寰：持續監測油價再考慮

李鎮強追問，現時香港每公升油價超過31港元，比鄰近的日本和新加坡等高至少一倍，但新加坡、印尼、馬來西亞等地政府，會向車主提供燃油補貼，港府有否考慮類似做法？

謝展寰沒有對會否推燃油補貼、減燃油稅等下定論。（立法會直播截圖）

謝展寰表示，未來會繼續監測油價變化，再考慮會否需要有其他干預措施。他指，根據油價監測網站的資料，中東局勢緊張前至3月上旬，香港的油價在包括中國內地和英美的12個經濟體內，排在第九或第十位。運輸及物流局副局長廖振新亦隨之表示，一直與公共交通營辦商保持緊密聯繫，若對方有需要幫忙，政府再作考慮。

何君堯關注政府會否減免燃油稅。（立法會直播截圖）

會否減燃油稅？謝展寰：繼續留意再考慮

選委界何君堯則關注政府會否減免燃油稅，他指香港石油雖然有八成來自內地，但叫價較內地高很多，「成本唔係平過人，打稅又貴過人……舊年賣緊24蚊一公升，今年1個月升8蚊咁犀利」。

對此，謝展寰稱政府會繼續留意再考慮，因曾諮詢財經事務及庫務局，指商用貨車及巴士使用的歐盟五期柴油自2008年起已無需課稅；的士和小巴使用的石油氣亦不用課稅，私家車使用的無鉛汽油每公升稅項為6.6元， 而非從價稅。