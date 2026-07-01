授勳2026｜65人獲任太平紳士　多名女强人上榜　李徐子淇榜上有名

【七一回歸29周年／授勳名單】政府今日（7月1日）公布2026委任太平紳士名單，合共65人上榜，當中44人獲委任非官守太平紳士。名單上有多名女強人上榜，港鐵公司行政總裁楊美珍、新世界發展行政總裁黃少媚、機管局行政總裁張李佳蕙等，恒基兆業主席兼董事總經理李家誠太太徐子淇，也成為太平紳士之一。



恒基兆業地產集團主席李家誠太太李徐子淇與集團員工義工隊，在端午節前探訪長者，送上集團50周年「愛心拐杖傘」和應節福袋。（恒基地產圖片）

李徐子淇擁LSE傳理學碩士學位 婚後投身慈善界及商界活動

今年太平紳士委任名單有65人上榜，44名為非官守太平紳士，21人為官守太平紳士。有「千億新抱」之稱的李家誠太太徐子淇，原是香港女模特及藝人，擁英國倫敦政治經濟學院（London School of Economics and Political Science，簡稱LSE）傳理學碩士，於2006年與李家誠結婚，婚後淡出娛樂圈。

她近年投身慈善界及商界活動，是智行基金會的親善大使，以及香港救助兒童會的贊助人等。

港鐵行政總裁楊美珍在港鐵工作26年，成為首位「一姐CEO」。（港鐵提供圖片)

楊美珍加入港鐵26年成首位「一姐CEO」

上榜女強人之一的楊美珍，今年1月出任港鐵公司行政總裁，為首位擔任該職位的港鐵一姐。她於1999年加入港鐵公司後，她曾擔任多個重要職位，包括於2011至2021年間出任商務總監、2021年出任香港客運服務總監，並於2023年獲委任為常務總監 – 香港客運服務。

新世界發展行政總裁黃少媚。

新世界發展行政總裁黃少媚擁超過20年房地產經驗

黃少媚於2024年底接任新世界發展行政總裁。她於2015年加入新世界，出任新世界中國地產有限公司副行政總裁，並於2020年2月擢升為新世界中國地產有限公司董事兼行政總裁。

黃少媚擁有超過20年房地產經驗，長期擔任中國內地城市大型基礎建設、城市規劃及城市更新的顧問工作，向內地政府提供專業地產發展、城市規劃及相關專業建議。

機管局行政總裁李佳蕙是「台灣新抱」，她努力學講粵語。（資料圖片 / 潘耀昇攝）

「台灣新抱」張李佳蕙由中國機場首位女老總到機管局首位女CEO

張李佳蕙去年接任機管局行政總裁，任期為期3年。她在台灣出生，12歲移居美國，後因嫁給港人丈夫、現中文大學決策、營運與科技學系教授張惠民，又由美國來到香港生活及工作。她在1992年加盟香港機場管理局，歷任多個職位，從中國機場首位女老總，升至機管局首位女CEO。

張李佳蕙持有美國南伊利諾大學工商管理碩士學位及紐約州立大學電腦科學學士學位，並於史丹福大學修讀行政管理課程。她在12歲由台灣移居美國，曾在美國紐約及加州矽谷高科技公司工作多年，嫁給張惠民後放棄美國事業，來港加入機管局，珠海市政府2006年10月與香港機管局合資持有珠海機場，張太被派到出任管理公司總經理，展開一連串改革，為中國機場首位女老總。

官守太平紳士中，亦不乏女性身影，包括衞生署規管事務總監封螢、選舉事務處總選舉事務主任陳淑華及康文署副署長（文化）譚美兒等。另外，是次太平紳士名單中有兩名立法會議員及一名區議員上榜，包括林振昇、黃俊碩及簡銘東。

44人獲委任非官守太平紳士。（政府新聞處文件截圖）

44人獲委任非官守太平紳士。（政府新聞處文件截圖）

21人獲為官守太平紳士。（政府新聞處文件截圖）

太平紳士需巡視懲教院所、羈留中心或其他院所

政府指，太平紳士的主要職能是巡視懲教院所、羈留中心或其他院所，以確保其有效管理，以及沒有任何人士被不公平對待或被剝削權利。太平紳士確保個別人士所作的投訴，會以公平和具透明度的方式處理。