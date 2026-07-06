上任四周年｜盧寵茂：達成三個政策改革目標　不考慮是否連任

本屆政府上任滿四周年，醫務衞生局局長盧寵茂回顧上任四年表現，認為自己已達成上任訂下的三個目標，包括處理新冠疫情、改善醫療系統及發揮醫療優勢。現屆政府任期剩餘一年，盧寵茂稱目前不會考慮是否過渡至下屆政府，最重要是做好現有工作。



醫務衞生局局長盧寵茂早前宣布，政府已正式將《2026年醫生註冊（修訂）條例草案》刊憲，並向立法會提交詳細資料，預計於7月8日進行首讀。（歐陽德浩攝）

引述習近平指改革永遠在路上 「目標永遠是100分」

盧寵茂分別接受Now新聞與有線新聞專訪。他自我評價稱，已達成上任時提出的目標，但並沒有最滿意的政策，因為所有政策改革都應該要達成目標。他引述國家主席習近平在中國共產黨成立105周年的重要講話中提到港澳長期繁榮穩定是民族復興其中一個內在要求，又指出習近平也說過改革永遠在路上，「所以我們的目標永遠是100分，即使現在得到一個比較高的成績，下一次仍然有另一個目標，比100分更高」。

盧寵茂說，醫衞局的內在目標是令香港市民的健康更好，因此不會逐一審視每個政策是否成功，更重要是看市民整體健康有多大的改善。

醫院管理局行政總裁李夏茵醫生（第一排中）周四（ 18日）率領多名醫管局代表向逾200名區議會議員及其助理講解公營醫療收費改革的具體實施細節。(政府新聞處圖片)

醫療收費改革後 通便等網上兜售藥大減40%

醫衞局在今年初開始實施醫療收費改革，最近則提出修訂《醫生註冊條例》，改革醫委會。盧寵茂表示，醫療收費改革取得成效，其中病人囤積藥物的情況已有改善，那些有需要時使用的藥物，即俗稱「看門口藥」總體減少了大約11%，咳藥水等藥物減少了接近27%。他又指，以往有些人將醫管局處方的果糖、通大便藥物在網上兜售，實施醫療收費改革後，這類藥物減幅超過40%。

失職醫生處分設四級制 盧寵茂：可精準懲罰失誤

至於醫委會改革，政府擬因應醫生專業失德或失職的嚴程度，設立四級罰則，程度由輕至重依次為「有條件執業」、「有時限停牌」、「有時限除版」及「永久除牌」，同時取消緩刑。盧寵茂認為，新機制可以精準懲罰醫生的失誤。他解釋，當局可能對某涉事醫生一種技術例如做內窺鏡有些擔心，透過「有限度執業」安排，可列明條件，讓該名醫生在受處罰期間繼續執業，看病人、開處方、開藥，但若要做內窺鏡，就要完成再培訓後才可以。盧寵茂補充，若醫生做內窺鏡有些問題就全面停牌，「其實對醫療資源、對市民健康都不是一件好事」。

多項改革剛開了局，但本屆政府任期只剩下一年，被問及會否希望留任以繼續跟進政策，盧寵茂稱目前未有考慮，強調在未來一年做好現在工作是最重要的，「我不會想超過一年以外的事情」。