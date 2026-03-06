黎智英案｜黎違《國安法》囚20年　律師團隊確認黎不作上訴

壹傳媒創辦人黎智英，被指利用其國際人脈，及促「重光團隊」成員，積極作國隊遊說，促多國向中港兩地政府及官員作出制裁，黎並被指利用旗下的《蘋果日報》，煽動市民上街和與政府抗爭。黎經過歷時兩年，共156天審訊，早前被裁定串謀勾結外國勢力罪及串謀煽動等3罪罪成，被判囚20年。黎的律師團隊確認，黎決定不作上訴。



暫時同案只《蘋果日報》前英文版編輯馮偉光就判刑上訴，馮認罪被判囚10年。



被告：黎智英，另3間與《蘋果日報》相關的公司：蘋果日有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。黎共被裁定3罪罪成，包括1項串謀發布煽動刊物罪，及兩項串謀勾結外國勢力罪。

黎被定罪的串謀發布煽動刊物罪，涉及161篇刊物，黎和三間公司經審訊後被裁定該罪成立；第二項串謀勾結外國勢力罪，指黎和三間公司，以及壹傳媒及《蘋果日報》6名高層，串謀勾結外國勢力；第三項串謀勾結外國勢力罪，指黎與「重光團隊」兩名成員李宇軒和陳梓華，涉嫌勾結外國勢力，以促使外國對中國及香港政府和官員被制裁。

黎智英經審訊被裁定罪成，被判囚20年，而涉案的3間公司，則被判罰款逾901萬元。

