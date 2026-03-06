黎智英案｜黎違《國安法》囚20年 律師團隊確認黎不作上訴
撰文：安梓寧
出版：更新：
壹傳媒創辦人黎智英，被指利用其國際人脈，及促「重光團隊」成員，積極作國隊遊說，促多國向中港兩地政府及官員作出制裁，黎並被指利用旗下的《蘋果日報》，煽動市民上街和與政府抗爭。黎經過歷時兩年，共156天審訊，早前被裁定串謀勾結外國勢力罪及串謀煽動等3罪罪成，被判囚20年。黎的律師團隊確認，黎決定不作上訴。
暫時同案只《蘋果日報》前英文版編輯馮偉光就判刑上訴，馮認罪被判囚10年。
被告：黎智英，另3間與《蘋果日報》相關的公司：蘋果日有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。黎共被裁定3罪罪成，包括1項串謀發布煽動刊物罪，及兩項串謀勾結外國勢力罪。
+5
黎被定罪的串謀發布煽動刊物罪，涉及161篇刊物，黎和三間公司經審訊後被裁定該罪成立；第二項串謀勾結外國勢力罪，指黎和三間公司，以及壹傳媒及《蘋果日報》6名高層，串謀勾結外國勢力；第三項串謀勾結外國勢力罪，指黎與「重光團隊」兩名成員李宇軒和陳梓華，涉嫌勾結外國勢力，以促使外國對中國及香港政府和官員被制裁。
黎智英經審訊被裁定罪成，被判囚20年，而涉案的3間公司，則被判罰款逾901萬元。
黎智英案的相關文章
黎智英案判刑｜精明商人淪階下囚 自何人何事起轉變 一文看清黎智英案判刑 官指黎屬嚴重及重大犯罪行為 判監20年黎智英案判刑｜無作證3名編採判囚10年 陳梓華刑期最輕囚6年3月黎智英案判刑 干犯國安罪行不獲服刑扣減 黎或要服刑至96歲黎智英案判刑 3間蘋果日報公司罰款901萬 求情已透露無力支付黎智英案判刑・一片看清｜各被告判刑詳細理據及案件回顧黎智英案判刑 黎稱多病消瘦求減刑 官指未見懲教署不周酌情減黎智英案．判刑｜黎已就4案服刑完畢 欺詐科技園案最快6.11刑滿黎智英案判刑 《國安法》四大範疇已有代表案件 黎案判刑最重