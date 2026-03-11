黎智英案｜上訴期限屆滿　僅馮偉光和林文宗就刑期提出上訴

壹傳媒創辦人黎智英，被指利用旗下的《蘋果日報》，煽動市民上街和與政府抗爭，並促請外國政府對香港及中國政府及官員作出制裁。黎就勾結外國勢力罪及串謀煽動等3罪判囚20年， 同案8名被告，包括6名壹傳媒及《蘋果日報》高層，以及2名「重光團隊」成員，則被判囚6年3月至10年不等。案件的上訴期限於本周一(9日)屆滿，同被判囚10年的英文版總編馮偉光和前執行總編輯林文宗，就刑期提出上訴。



政府發言人指，律政司收到馮偉光和林文宗申請上訴許可的通知，均就刑罰申請上訴許可。由於有部分被告已就刑罰提出上訴許可申請，律政司不會就案件作進一步評論。



案件共涉12被告，其中黎智英在審訊後，被裁定串謀勾結外國勢力罪及串謀煽動等3罪罪成，遭判囚20年。他的律師團隊早前確認，黎智英不提上訴。

被判囚10年的被告林文宗就刑期提出上訴。(資料圖片)

被判囚10年的被告馮偉光就刑期提出上訴。(資料圖片)

另名6名被告為壹傳媒及《蘋果日報》高層，他們均承認勾結外國勢力罪，其中張劍虹、陳沛敏和楊清奇在審訊時作供，分別被判囚6年9月、7年和7年 3月；沒有作供的羅偉光，林文宗及馮偉光，均被判囚10年。 而林文宗及馮偉光現就刑期提出上訴。

兩名2名「重光團隊」成員陳梓華和李宇軒，均承認勾結外國勢力罪和出庭作供，分別被判囚6年3月，和7年3月。此外，三間《蘋果》相關公司，經審訊後被裁定1項勾結外國勢力罪及1項串謀發布煽動刊物罪成，各被罰3百萬4500元。

案件編號：CACC75/2026