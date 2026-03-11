黎智英騙科技園案上訴得直 律政司不提上訴
撰文：安梓寧
壹傳媒創辦人黎智英向科技園租地設蘋果大樓期間，涉讓一間管理其家族事務的顧問公司，在大樓內設辦公室，但未有申報。黎和前行政總監黃偉強被裁定欺詐罪成，分別被判監5年9個月，以及1年9個月。上訴庭上月裁定兩人上訴得直，撤銷定罪和判刑判刑。政府發言人今回覆指，律政司不會就本案採取進一步的法律行動。
政府發言人指，黎智英在過去長達20多年的時間，一直濫用香港特區寶貴的公共資源。上訴庭在「黎智英欺詐案」的判決中，明確指出黎智英的私人公司「力高顧問有限公司」，佔用及使用將軍澳工業邨的蘋果大樓。而「蘋果印刷有限公司」則違反了租賃文件的條款。上訴庭的判案書和原審法官的裁決理由，均清楚指出相關租賃條款有明文規定，除非獲得香港科技園公司批准，否則蘋果大樓僅可用於出版印刷業務，而且不得容許第三方佔用。但在過去長達20多年的時間，在香港科技園公司不知情下，「蘋果印刷」一直容許「力高」佔用及使用蘋果大樓，為黎智英及其家族處理私人事務。
雖然上訴庭認為在本案的事實背景下，有關違約行為未達到刑事欺詐罪的定罪門檻，但仍然無改黎智英長期公器私用這客觀事實，應該備受譴責。但經綜合考慮所有相關因素後，律政司決定不會就本案採取進一步的法律行動。
案件編號：CACC223/2022
