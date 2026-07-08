百名內地法官修畢涉外審判研修班　薛日華：法官維護公義角色重要

由律政司轄下的香港國際法律人才培訓學院聯同廣東省高級人民法院合辦的「大灣區涉外審判人才研修班」，今日（8日）下午在廣州舉行結業儀式。一連三日的培訓課程中，除了律政司司長林定國早前出席開幕儀式及演講外，香港大律師公會一共派出七位資深大律師，及數位大律師主講六場專題討論。



公會副主席薛日華表示，研修班由律政司、法官及大律師三方合作，分別講解香港在一國兩制下普通法制度的獨特優勢、抗辯式的制度下法官與律師的角色，以及各類型民事法律的實務原則，正正體現香港檢控、司法、大律師三方互相尊重、各司其職的法治核心精神。



香港大律師公會副主席薛日華

薛日華﹕法官維護公義擔當重要角色

薛日華在最後一日的研修班，聯同公會土地、信託及遺囑認證專業委員會主席文本立，上午先向超過100名參與研修班的資深法官，解構債券和股份押記登記，下午再與最高人民法院及廣東省高級人民法院的法官，就涉外擔保案件處理展開對談。

薛日華表示，大律師作為獨立的訟辯專家，在法庭處理訴訟經驗豐富，因此有不少大律師加入司法機構擔任法官，或獲委任為暫委法官，公會作為法律專業團體，深明法官在履行法治及維護公義擔當非常重要的角色，一直支持所有協助司法機構、提高司法效能的措施和倡議。

由律政司轄下的香港國際法律人才培訓學院聯同廣東省高級人民法院合辦的「大灣區涉外審判人才研修班」，今日（8日）下午在廣州舉行結業儀式。

由律政司轄下的香港國際法律人才培訓學院聯同廣東省高級人民法院合辦的「大灣區涉外審判人才研修班」，今日（8日）下午在廣州舉行結業儀式。

王永愷﹕內地商事法庭經驗值得借鏡

公會的名譽秘書及財政王永愷及仲裁專業委員會副主席黃旭倫 ，在星期二的課程中，講解按揭的法律實務運作，並與深圳市中級人民法院、橫琴粵澳深度合作區人民法院、海南一中院海南自由貿易港第一國際商事法庭的法官，就法院與法官的角色展開對談。王永愷表示內地最高人民法院早已設立國際商事法庭，專門處理國際跨境商業糾紛，而香港國際商事法庭成立後，判決將與內地相互認可和執行，值得香港借鏡經驗。

由律政司轄下的香港國際法律人才培訓學院聯同廣東省高級人民法院合辦的「大灣區涉外審判人才研修班」，今日（8日）下午在廣州舉行結業儀式。

大律師公會七資深大律師解構民事法

公會共有七位資深大律師獲邀作為是次研修班主講嘉賓，其中執委會會委員林定韻就公司能力股份押記作出分析，而內地事務常委會委員陳浩淇資深大律師及大律師資格考試常委會副主席錢孝良資深大律師，則分享香港擔保法的一般原理，及合同法基礎擔保和彌償。參與研修班的法官來自廣東、廣西、海南、湖南等等32個省市，在68家法院中專責處理涉外及破產審判。