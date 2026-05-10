參加張敬軒分享會免檢控　大律師公會拒評：案件相隔久定罪機會微

保安局為反修例事件被捕者推出免檢控的計劃，如早前參加歌手張敬軒分享會後可免於檢控。對於坊間有意見認為是否不符法治，大律師公會主席毛樂禮接受《香港01》專訪時表示，未完全了解項目細節，不作評論。不過，他認為距離發生時間越久的案件，人證、物證只會越來越薄弱，基於檢控官需要確保有合理機會定罪，故被檢控的機會越來越微。



至於是否同意社會需要復和，他引用愛爾蘭作家奧斯卡 ‧ 王爾德（Oscar Wilde）的說話，稱「每一個聖人都有過去，每一個罪人都有未來」。



參加「特別項目」免檢控

反修例事件中有約7,000名被捕但未被檢控的人士，保安局早前為他們推出「特別項目」，除了參加分享會、看尖東國安展覽，亦可協助他們到內地認識國情，事後可免被檢控。

上月，分享會請來歌手兼項目導師張敬軒、網球運動員張玲等出席。有參加者表示，活動約有300人參加，包括涉反修例事件被捕者，張敬軒的分享內容與政治無關，是與其當歌手的心路歷程有關。

毛樂禮：距離案發時間越久 證據薄弱難成功檢控

對於有意見質疑「特別項目」是否有違法治，毛樂禮表示，由於不清楚項目細節，不作評論。不過他指出，舉證責任在於控方，距離案發時間越長、人證、物證只會越來越薄弱，會增加成功檢控的難度，由於檢控官需要確保有合理機會定罪，故會被檢控的機會越來越微。

既然檢控機會越來越微，是否不一定需要參加「特別項目」？毛樂禮指，不了解計劃細節，不作出評論，但強調檢控工作有把關，而且要確保有合理機會定罪和符合公眾利益。

選委界立法會議員管浩鳴發言。（立法會直播）

設「洗底計劃」助反修例青年更生？

一直關注年輕人更生問題的選委界立法會議員管浩鳴早前提出，為反修例已服刑的人士設「洗底計劃」，撤銷在警方的刑事案底，改為交由法庭存檔，不窒礙重新出發或發展專業領域，因不少人被重判。然而，目前根據《罪犯自新條例》，三年後「洗底」的安排是針對刑罰輕微、監禁不超過三個月或罰款不超過一萬元的個案。

毛樂禮未有正面回應應否設新計劃，不過提到一般而言已定罪的案件，如果屬初犯且監禁期較短，現有《罪犯自新條例》處理，可以確保這類型的被告，日後尋找工作不會因過去的案底而被影響。

社會需要復和？ 毛樂禮引用愛爾蘭作家言論回應

由免檢控計劃，到有政界提出新「洗底計劃」，社會有呼聲認為是否時機推動復和。毛樂禮表示「如果用復和作為政治或社會概念，我就不方便評論」。但是，他引用愛爾蘭作家奧斯卡 ‧ 王爾德（Oscar Wilde）的說話，指「每一個聖人都有過去，每一個罪人都有未來」，刑事案件中刑期背後的哲學，都是希望可以確保所有人都有機會參與社會事情。

大律師公會主席毛樂禮接受《香港01》專訪。(夏家朗攝）

另外，大律師公會亦出版新刊物《Voices》，集結了十四位資深大律事及大律師所撰寫的專欄文章，涵蓋了不少時事議題，如網約車等。