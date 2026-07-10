港台電視32變綜合新聞台　7.20起推新節目　行會林健鋒有份當主持

「港台電視32」原本為直播節目頻道，將於7月20日起推出多個新節目，並增加新聞報道篇幅，每日會有每半小時一節的新聞簡報，以及於晚上播出《新聞天地》及英語新聞《Evening News》。



該台推出的新節目主要與時事相關，其中有聯同大公文匯製作的《港好十五五》，解讀香港首個五年規劃。《廣播道會客室》更由行政會議成員林健鋒主持，每集邀請業界人士於節目展開對話，分析社會、經濟、產業發展等議題。



港台電視32將加強新聞報道，主持陣容當中有多名為知名主播。（香港電台）

每半小時一節新聞本月啟播 資深主播王巧、容家耀等加盟

由7月20日起，「港台電視32」將加強新聞報道的篇幅。每日早上11時至下午6時30分之間，將會每半小時播出一節新聞簡報，並於晚上7時及8時分別播出《新聞天地》和英語新聞《Evening News》。港台日前公布，節目有多名主播加盟，當中包括前有線新聞總主播王巧、前無線新聞主播容家耀、袁沅玉、前Now TV主播呂德琳等人。

港台與大公文匯合作推出《港好十五五》。（香港電台）

大公文匯推《港好十五五》 深入分析五年規劃

此外，逢星期一至五晚上7時30分，「港台電視32」會播出一系列時事資訊節目。其中港台與大公文匯傳媒集團合作，於7月8日推出《港好十五五》，深入分析香港首個五年規劃，並解讀「十五五」綱要重點，探討香港如何對接國家戰略，以及融入國家發展大局。

行政會議非官守議員林健鋒。（資料圖片）

行會林健鋒任主持 與嘉賓對談分析社會議題

另一新節目《廣播道會客室》亦將由行會成員林健鋒主持，每集會邀請業界代表擔任嘉賓，並展開對話，分析香港社會、經濟、產業發展、旅遊、創科等議題。

港台電視32新節目表。（香港電台）

其他新節目包括探討國家發展的《看神州》、作國際報道的《縱橫天下事》、介紹社區及文化的《十八好時光》、兩地財經節目《雙城聯動》和英語時事節目《The Current》。