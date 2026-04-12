港台與越南電視台電台合作　港台節目將登陸越南　合製文旅節目

香港電台廣播處長關婉儀日前到訪河內，分別與越南電視台（Vietnam Television）及越南之聲廣播電台（Voiceof Vietnam）簽署合作備忘錄。香港電台製作的電視節目將在越南電視台播出，兩台亦會聯合製作文旅節目。



《走進東盟（第二季）》。（香港電台圖片）

香港電台廣播處長關婉儀（前排左）與越南之聲廣播電台副台長吳明顯（前排右）簽署合作備忘錄。（香港電台圖片）

越南電視台將播放《走進東盟（第二季）》及《留學香港話你知》

香港電台製作的電視節目《走進東盟（第二季）》及《留學香港話你知》將在越南電視台播出，讓當地近億電視觀眾認識及了解香港的情況，亦是港台節目首次在東盟地區成員國電視台落地播放。兩台亦會聯合製作文旅節目，促進兩地人民友誼及文化交流。

《走進東盟（第二季）》。

《留學香港話你知》。（香港電台圖片）

《第47屆十大中文金曲頒奬音樂會》將在越南電台播放

此外，港台亦與越南之聲廣播電台就聯合製作節目、節目互換等方面達成合作共識，今個月底舉行的《第47屆十大中文金曲頒奬音樂會》亦會在越南之聲播出。

關婉儀表示，港台已先後與印尼、馬來西亞及越南的廣播機構簽署合作備忘錄，有助大幅提升香港電台的國際傳播力。港台會繼續把握香港內聯外通的優勢，積極開拓區域及國際合作機遇，以廣播為橋樑，向外說好國家及香港故事。