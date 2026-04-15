林定國：追求「絕對安全」窒礙發展　真正國際城市要開放包容多元

今日（15日）是「全民國家安全教育日」，律政司司長林定國在國安法律論壇致辭時表示，國家追求的是「相對安全」而非「絕對安全」，追求「絕對安全」不僅違反國際法與國際關係中的和平共處基本原則，在實踐上也難以持續，更會窒礙發展，違背國家人民的利益。他說，香港成功的關鍵詞是「國際」，要成為真正的國際城市，最重要是獲得和維持大家的信心，相信香港是一個開放、包容、多元的社會。



2026年「全民國家安全教育日」開幕典禮在會展舉行。（湯致遠攝）

2026年「全民國家安全教育日」開幕典禮在會展舉行，律政司司長林定國在國安法律論壇致辭。

林定國：追求「絕對安全」窒礙發展

林定國表示，《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書清楚表明，香港並非追求「絕對安全」或「泛化安全」，亦一直是國家處理國家安全問題的關鍵要義。國務院去年5月12日發表的《新時代的中國國家安全》白皮書，除了提及全球安全倡議的內容，亦指出奉行實力至上、追求「絕對安全」只會走入安全困境。因此，國家追求的是「相對安全」而非「絕對安全」，形容這個基本方針具有法律效力。

2026年「全民國家安全教育日」開幕典禮在會展舉行。（湯致遠攝）

他引述《中華人民共和國國家安全法》第二條，將國家安全界定為國家政權、主權、統一和領土完整、人民福祉、經濟社會可持續發展和國家其他重大利益相對處於沒有危險和不受內外威脅的狀態，以及保障持續安全狀態的能力。林定國指，必須注意，條文說的是「相對處於沒有危險和不受內外威脅的狀態」，而非「絕對處於沒有危險和不受內外威脅的狀態」。

追求「絕對安全」不僅違反國際法與國際關係中的和平共處基本原則，在實踐上也難以持續，更會窒礙發展，違背國家人民的利益。 林定國

2026年「全民國家安全教育日」開幕典禮在會展舉行。（湯致遠攝）

香港成功關鍵詞是「國際」 真正國際城市要開放包容多元

林定國指，香港追求「開放型安全」，在「一國兩制」原則下，香港擁有各種獨特優勢，這些優勢都是為了讓香港能在金融、貿易、航運以及法律和爭議解決服務等領域發揮國際中心的作用，亦是為何《白皮書》另一項原則訂明香港塑造的是「開放型安全」，強調在開放環境中維護國家安全。當中舉例說明，香港將繼續從其他普通法適用地區聘用法官和其他司法人員，終審法院亦會繼續根據需要邀請此類法官參與審訊；其他司法管轄區的律師將繼續依法在香港工作和執業；來自各國家和地區的投資者的合法權益將繼續得到平等保護。

香港成功的關鍵詞是「國際」，要成為真正的國際城市，最重要是獲得和維持大家的信心，相信香港是一個開放、包容、多元的社會。 林定國

2026年「全民國家安全教育日」開幕典禮在會展舉行。（湯致遠攝）

讓大家正確理解國安基本原則 市民也不會擔憂並自願遵守

林定國引述《白皮書》指國家安全猶如空氣、陽光，受益而不覺，失之則難存，因此必須提高市民大眾在這方面的意識和警覺，亦必須讓大家正確並充分理解香港維護國家安全所遵循的基本原則，這樣才能確保香港的國家安全法律得到客觀和理性的評論，市民大眾也不會擔憂並樂意接受、自願遵守，和確信這些法律對惠及其福祉至關重要。