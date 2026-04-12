林定國：香港不「泛國安化」或「絕對安全」　不應動輒冠國安名義

周三（15日）是全民國家安全教育日，司局長輪流接受傳媒訪問談國家安全。律政司司長林定國在今天（12日）刊出的報章訪問中表示，香港不把國家安全「泛安全化」，亦不追求所謂「絕對安全」。他解釋，香港不應為了安全而輕易犧牲其他重要價值，也不應動輒將所有事情都冠上國家安全的名義，強調這並非香港的態度及原則。



他亦指，香港追求「開放型安全」，以回應香港作為國際社會的實際需求。當中有兩個重點，其一是堅持保障基本人權自由，按照國際標準維護基本法所保障的人權自由，從而在安全和自由之間取得平衡；其二是堅持法治原則，例如在處理國安案件時，必須保障獨立的司法審判權。



律政司司長林定國。（資料圖片／梁鵬威攝）

林定國接受大公文匯等傳媒訪問時表示，香港不把國家安全「泛安全化」，亦不追求所謂「絕對安全」。他解釋，香港不應為了安全而輕易犧牲其他重要價值，也不應動輒將所有事情都冠上國家安全的名義，強調這並非香港的態度及原則。

他亦指，香港追求「開放型安全」，以回應香港作為國際社會的實際需求。當中有兩個重點，其一是堅持保障基本人權自由，按照國際標準維護基本法所保障的人權自由，從而在安全和自由之間取得平衡；其二是堅持法治原則，例如在處理國安案件時，必須保障獨立的司法審判權。

他強調，維護國安要有客觀態度，不應因別人的影響而決定什麼該做、什麼不該做。該做的事，不論別人主觀上是讚賞還是批評，也要堅持去做；不該做的事，無論別人是稱讚還是責難，都不應該做。

政府將續完善相關法律工具 律政司「經常用國安法」非事實

他坦言，國家安全涵蓋多個範疇，部分未必如飛機大炮般顯而易見，例如網絡安全及數據安全。隨着科技進步，這些範疇的應用較以往更為廣泛，來源亦更難追查。因此，政府和市民必須提高警覺；政府亦會持續完善相關法律工具，確保有足夠的法律手段應對各類挑戰。例如，政府已制定《保護關鍵基礎設施（電腦系統）條例》，以加強對關鍵電腦系統的防護。

他又強調，任何對香港國安法及國安問題的評論，都必須建基於客觀事實。他引用白皮書數據指出，在香港所有刑事檢控案件中，涉及國家安全的案件比例不超過0.5%，因此所謂律政司「經常用國安法」的說法與事實不符。