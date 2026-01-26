全國港澳研究會談行政主導　梁美芬引述夏寶龍立法會議員要樹榜樣

全國港澳研究會今日（26日）在京港兩地舉辦專題研討會，香港場在政府總部舉行，主題是「深入貫徹落實行政主導 促進特別行政區良政善治」，講者包括港澳辦主任夏寶龍等。立法會選委界議員梁美芬稱今次研討會對行政主導論述最精闢深入，亦最具針對性和實操性。她引述夏寶龍稱立法會議員要主動提出解決方案，無論有多少公務也要把立法會事務擺在首要位置，而新一屆立法會議員應有責任擔當、展現形象，要在社會上樹立榜樣，亦要主動提出問題及解決方案，同時要接觸市民協助解決民生大事。



梁美芬表示，研討會對行政主導的論述，最精闢深入，亦最具針對性和實操性。（何夏怡攝）

港澳辦主任夏寶龍。（資料圖片／廖雁雄攝）

立法會與行政機關「同坐一條船」 須主動發現和提出建設性問題

梁美芬回顧研討會重點，稱當中特別強調特首雙責任制，即特首是特區的第一責任人和當家人，不只統領行政架構，亦是行政、立法、司法三者分工的「最後負責人」。

她續指，講者稱香港第一至三屆立法會，很多反對派不願意配合行政主導，走了歪路，至第四至六屆「變本加厲 」；講者亦指，第八屆立法會要有前瞻性、專業性和操作性，和行政機關是夥伴關係、「同坐一條船」，需要主動發現和提出建設性問題。

夏寶龍冀港主動對接「十五五」規劃 立法會議員要將立會事務擺首位

梁美芬引述，夏寶龍在講話中期望香港主動對接「十五五」規劃，融入和服務國家發展大局，議員要思考如何令香港發揮國際金融中心地位，所提方案要形成政策，以協助政府施政。

她稱，夏寶龍亦對新一屆議會的責任擔當和形象有高要求，要求不僅要在社會樹立榜樣，更要主動提出解決問題的方案，接觸市民，解決民生大事。她引述夏寶龍強調，議員無論有多少公務，要把立法會事務擺在首要位置，配合政府施政，做好市民與政府的溝通橋樑。

吳英鵬稱，行政主導有鮮明的政治法律和現實基礎。（何夏怡攝）

有份參加的選委界吳英鵬亦分享，體會到行政主導有鮮明的政治法律和現實基礎，對維護秩序、確保「港人治港」、實現高效治理有重要意義。他指，要鞏固完善行政主導，需要行政、立法、司法和社會各界共同努力。