王振民離開港澳辦加盟全國港澳研究會　76歲譚耀宗超齡轉任顧問

全國港澳研究會換屆，由鄧中華連任會長。新任三位香港副會長分別為香港中華總商會會長蔡冠深、香港正思研究院院長陳少波、港區全國人大代表凌友詩，而原本任副會長的港大首席副校長王于漸和全國人大前常委譚耀宗退任。譚耀宗向《香港01》表示自己已經「超齡」，故退下火線，會轉任該會顧問角色。他相信三名繼任人可以充實研究會的實力，希望他們能發揮所長，協助國家做好港澳政策研究工作。



剛離開中央港澳辦室務會成員的向斌，以及離任中央港澳辦一局局長的王振民，擔任全國港澳研究會副會長。



全國港澳研究會近日完成換屆，全國人大前常委譚耀宗由副會長轉任顧問。（資料圖片／歐嘉樂攝）

76歲的譚耀宗接受《香港01》訪問時證實，因年齡關係已退任副會長一職，並轉任該會顧問。他解釋，研究會設有70歲的年齡規限，自己已經「超曬齡」，故退下火線，又指自己本身亦有其他工作，「做研究會只係兼顧多樣嘢」，故離開職務之後沒有特別規劃。他又提到，轉任顧問會更輕鬆，「有嘢問你先至參與」，不用再恆常負責架構內事務。

他又提到三位「接班人」，稱蔡冠深在發展經濟、促進貿易上經驗甚豐；陳少波是智庫的負責人；凌友詩則是人大代表，認為三人可以充實研究會的實力。被問到對三位接班人的期望，他表示研究會的工作主要是協助港澳辦，「層次都高」，希望他們在研究及制定政策上「有所發揮」。