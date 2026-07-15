青年宿舍「大花筒」無公開聆訊　帳委會被問關注廚餘及渡輪原因

立法會帳目委員會完成公開聆訊審計報告揭露9成廚餘送堆填區，以及渡輪服務規管監察不力問題，今日（15日）向立法會提交報告書。不過，揭發青年宿舍「大花筒」，花費3,390元買一個廁紙架的亂象，則「落選」公開聆訊。



帳委會主席陳祖恒被問到為何選擇廚餘及渡輪服務問題聆訊，他表示渡輪是香港重要資產，使用者包括居民和遊客，若營運得當能令社會得益，且街渡是部分居民的出行工具。至於廚餘管理，2024年仍有九成廚餘被送往堆填區，陳指若能改善，能對香港環保工作有極大積極影響，包括延長屯門的第二期綜合廢物管理設施I·PARK2的壽命。



帳委會主席、紡織製衣界陳祖恒（何夏怡攝）

飲食界梁進（何夏怡攝）

廚餘管理影響2035零廢堆填目標

廚餘管理工作部分的主責委員、自由黨飲食界議員梁進在記者會上表示，2024年仍有九成廚餘被送往堆填區，認為現狀與2035年要實現的零廢堆填目標「有啲距離」。另外，公私營廚餘收集服務管理不足、公眾街市智能廚餘回收桶安裝數字不達標、延長廚餘回收點運作時間的工作進展慢等問題，亦獲帳委會關注。

民建聯九龍西議員鄭泳舜（何夏怡攝）

議員促渡輪服務提升 多做遊客生意

渡輪服務的規管和監察方面，主責委員民建聯議員鄭泳舜關注專營渡輪財務的問題，去年乘客人數已恢復到疫情前8成水平，顯示收入仍有很大增加空間，故希望當局思考如何在政策上協助渡輪營辦商增加整體收入。

鄭泳舜指，公開聆訊時與運輸署探討增加渡輪服務的方法，希望積極轉型，包括在現時經營的碼頭增加零售鏈，多做遊客生意。另外，帳委會亦要求運輸署加強實地巡查，以打擊非法載客船隻，確保乘客海上安全。

審計報告特別不點名指青年協會經營的大埔青年宿舍PH2「大花筒」，採購家具及設備費用高昂。(香港01記者攝）

審計報告特別不點名指青年協會經營的大埔青年宿舍PH2「大花筒」，採購家具及設備費用高昂。(香港01記者攝）

青年宿舍「大花筒」無公開聆訊

至於審計署署長報告書揭出青年宿舍「大花筒」的多項亂象，則無公開聆訊。當中，提到由政府資助的青年宿舍以每個3,390元的價格，購入76個廁紙架，斥資近26萬，事情令社會嘩然。