黎智英案判決｜葉劉淑儀：維護國安是頂天大事　審訊公正不怕制裁

壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》三間相關公司，被控「串謀勾結外國勢力」等罪，經歷 156 天審訊後今日（15日）裁決，結果黎智英三罪罪成。身兼行會召集人的立法會議員葉劉淑儀形容，黎智英案根據普通化規律嚴謹進行，審訊在非常公開、公正、嚴謹的過程完成，她感到欣慰。



葉劉淑儀又指，西方傳媒不斷有報道黎智英案，其中的指控歪曲失實，相關評論完全不值得關注，因毫無事實根據。葉劉淑儀強調，維護國家安全是頂天大事，勾結外國勢力是很嚴重罪行，因此應該要依法辦事，毋須擔心外國媒體抹黑或制裁：「我哋亦都唔驚人制裁。」



葉劉淑儀稱對判決不感驚奇：因冗長審訊過程見到證據確鑿

葉劉淑儀表示對黎智英案判決不感到驚奇，因在冗長審訊過程見到證據確鑿，黎智英被控罪行，當中的勾結外國勢力是非常嚴重危害國家安全的行為。

葉劉淑儀指，整個審訊過程根據普通化規律嚴謹進行，對於案件在公開、公正，以及嚴謹過程中完成感到欣慰，也希望2019年的危害國家安全事件能劃上句號。

西方傳媒不斷有報道黎智英案 當中指控歪曲失實、毫無事實根據

被問到會否擔心判決引來西方國家新一輪的制裁時，葉劉淑儀表示，西方傳媒不斷有報道黎智英案，當中有指控是歪曲失實，黎智英家人及在逃同黨在外國煽動政客，但這些言論是不符合事實根據，而維護國家安全是頂天大事，勾結外國勢力是很嚴重罪行，因此應該要依法辦事，毋須擔心外國媒體抹黑或制裁：「我哋亦都唔驚人制裁。」

