觀塘「聯廈聯管」服務中心開幕　顏汶羽：一個半月已接觸13幢大廈

由非牟利機構牛頭角區街坊福利會營運的觀塘區「聯廈聯管」試驗計劃服務中心，今日（19日）舉行開幕禮，不少觀塘區法團代表及街坊都有前往參與。福利會理事長顏汶羽指服務中心由6月1日投入服務至今，接觸了13幢觀塘區舊式大廈。他說區內舊式大廈普遍面臨三大難題，包括財政資源不足、管理公司因利潤微薄沒有入標誘因、業主缺乏專業知識不知如何處理政府命令，希望中心能夠成為跨界協同的交叉點，集合政府、專業團體，以及地區組織的力量，解決舊樓的奇難雜症。



牛頭角區街坊福利會理事長顏汶羽。（牛頭角區街坊福利會）

由非牟利機構牛頭角區街坊福利會營運的觀塘區「聯廈聯管」試驗計劃服務中心，今日（19日）舉行開幕禮，不少觀塘區法團代表及街坊都有前往參與。（牛頭角區街坊福利會）

民政事務總署6月起擴展「聯廈聯管」試驗計劃至觀塘等多個地區，希望透過共建、共治、共享形式，協助區內有需要的舊式單幢樓宇或「三無大廈」建立「聯廈聯管」機制，減輕物管成本，改善和提升大廈管理水平，惠及市民。牛頭角區街坊福利會為項目承辦機構，今年6月開始投入服務。除了聯同地區人士主動接觸目標大廈，牛頭角區街坊福利會亦希望方便有需要的業主和居民前往求助，於是開設觀塘區「聯廈聯管」試驗計劃服務中心。

觀塘民政事務專員何立基。（牛頭角區街坊福利會）

觀塘民政事務專員何立基表示大廈管理並非只涉及日常樓宇運作及居住環境，更直接影響每一位觀塘居民日常安全、幸福感。他指政府一直擔當推動者角色，用多管齊下的方法，並在民政事務總署及地區民政事務處的努力下，協助大廈成立業主組織，幫助業主履行管理私人樓宇的責任。對於財政緊絀的單幢式大廈或三無大廈來說，要妥善處理維修、清潔、保安等物管工作有一定難度。因此，「聯廈聯管」可協助大廈透過「聯合招標」，共同聘請同一間物管公司，讓多幢大廈聯合管理，分擔行政及管理成本，讓小業主以更相宜的價錢，獲得更優質的服務。