聯廈聯管｜油尖旺首批十幢大廈聘同一物管公司　議員料節省管理費

政府撥款700萬元推行「聯廈聯管」試驗計劃，為單幢式舊樓及欠缺法團或管理公司的「三無大廈」業主，招聘同一間物管公司聯合管理大廈，油尖旺首批有10幢大廈參加。



負責該區的執行機構大南社會服務團，今日（8日）與10幢大廈法團代表共同簽訂「聯合招標同意書」。油尖旺民政事務專員余健強認為反映社區認同計劃，政府已設立專責小組，嚴格監督招標過程和後續服務質素。本身是區議員的計劃首席督導黃舒明相信可節省管理費，同時令服務更穩定。



8月8日，大南社會服務團與參與「聯廈聯管」十幢大廈法團代表共同簽訂「聯合招標同意書」。（大南社會服務團）

油尖旺聯廈聯管十幢大廈 位於界限街、基隆街、大南街等

首輪招募的十幢大廈主要位於界限街、基隆街、大南街等，法團大多不活躍或只是剛成立法團的「三無大廈」，長期面臨法團委員老齡化、管理費高企等問題。

黃舒明提三大優點料節省管理費

大南社會服務團舉行「聯廈聯管項目進度會議」，黃舒明在會上向10幢大廈法團代表介紹經濟效益。首先，聯合管理有利人力資源整位，跨大廈調配保安、清潔等，降低人力成本；其次，議價能力提升，可透過批量採購維修保養、垃圾袋等服務，節省開支；再者，招標門檻提高後，可吸引更具規模的物管公司參與，提升服務標準。

黃舒明表示，各中型大廈轉用聯合管理模式後，預計每戶每月管理成本能夠減少，同時獲得更穩定的服務，「當然管理費乃取決於法團選擇之服務項目多寡」，料招標後才有各大廈更準確的管理費出爐。

李思敏聞悉有大廈擬改善管理 加購洗水缸服務

同樣是區議員的服務團主席李思敏續指，有法團已與業戶商量招標完成後，可能會因應需要加購更多附加服務，如洗水缸等，可見政府參與監督支持，令過去疏於管理的大廈委員重拾信心。