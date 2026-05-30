港大教授獲全國創新爭先獎 張翔：彰顯港大研究國際領先地位
撰文：韋景全
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香港大學物理學系講座教授姚望獲頒第四屆「全國創新爭先獎狀」，港大指姚望獲獎是肯定了其多年來在相關前沿研究中的創新成果及學術影響力。校長張翔表示，這份「國家級榮譽」不僅是對姚望個人的肯定，更彰顯了港大在基礎科學研究上的國際領先地位。
第四屆全國創新爭先獎頒獎典禮將於明日（31日）在北京國家科技傳播中心舉行，港大物理學系講座教授姚望獲「全國創新爭先獎狀」，以表揚其在二維半導體谷光電子學方面的卓越貢獻。港大指姚望獲獎是肯定了其多年來在相關前沿研究中的創新成果及學術影響力。
該獎項由中國科學技術協會、科學技術部、人力資源和社會保障部，以及國務院國有資產監督管理委員會共同主辦，評選周期為三年，旨在表彰在基礎研究、前沿探索、重大裝備工程、成果轉化及社會服務等方面作出突出貢獻的科技團體和工作者。
姚望對獲獎表示，並感謝其團隊成員、學生、合作者及學術同道一直以來的支持與努力。他又指，未來將繼續推動量子材料及相關研究，為基礎科學和創新科技發展作出貢獻。
港大校長張翔表示，為姚望在科研中所展現的韌性與學術精神倍感振奮。他續說，這份「國家級榮譽」不僅是對姚望個人的肯定，更彰顯了港大在基礎科學研究上的國際領先地位。
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