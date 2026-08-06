前高官楊立門：部門常推搪須改變門戶之見　串連職能防「側側膊」

早前全體立法會議員到北京研修考察參觀12345服務中心，建議香港的1823也應效法北京市的做法。前常任秘書長楊立門認同要改革，不過重點是參考北京12345的經驗，將分散的職能串連，令部門不能「側側膊」，皆因1823只是轉介投訴，事情解決與否不是它責任，最需要改變的是部門之間門戶之見，讓他們明白為了解決市民的問題，有時候需要做一些嚴格上超越自己職能範疇的工作。



1823客戶服務主住需要通過電話和電郵處理公眾的查詢及投訴。 （視覺中國）

1823客戶服務主住需要通過電話和電郵處理公眾的查詢及投訴。 （效率促進辦公室影片截圖）

楊立門：1823只是轉介投訴 解決否不是它責任

楊立門在電視節目中表示，北京市的12345熱線是個接受市民意見、投訴的渠道，亦能直接為市民解決問題，特點是「單一窗口、一站到底」，市民訴求的解決率高達97%。他說香港也有一個類似的1823熱線，個案可於3小時內轉介的比率也是97%，客戶的滿意度以5分為滿分，它取得4.61分，可算相當高，負責的創新科技及工業局去年還表示對熱線十分滿意。

看真一點，1823只是把查詢或投訴轉介給相關的部門處理，之後系統會提醒部門跟進，但問題最終是否得到解決便不是它的責任了。 楊立門

楊立門。（資料圖片 / 余俊亮攝）

楊立門參考北京12345：串連分散的職能 不能「側側膊」

楊立門指，政府施政老大難問題是政出多門，跨部門的統籌能力薄弱，互相推搪的情況十分常見，直言去年那場大火災就充分暴露這問題。他說北京的12345，對市民的每一個申訴都有跨部門的督辦權，從接單、派單、辦理、到問責，每個環節都有明確的規範和時限。

把原本分散的職能重新串連起來，部門再也不能「側側膊」。 楊立門

楊立門。（資料圖片）

楊立門：部門之間門戶之見需要改變

早前全體立法會議員到北京研修考察參觀12345服務中心，建議香港的1823也應效法北京市的做法，也要提升統籌層級至副司長級別。楊立門認為不但要有更高層的領導，1823的職能和人員亦須有根本的改變，它的職效指標不應再是轉介了多少個案，而是成功解決了多少個問題。公務員若協助解決了市民在1823提出的問題，也應適當地反映在他們的考勤報告中。