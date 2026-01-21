駐天津處主任自爆受款待　前高官楊立門：觀感唔好　不應貪圖利益

港府「高薪養廉」除了為了留人才，也鼓勵官員廉潔自律。《香港01》早前報道，特區政府駐天津聯絡處主任鄭震生自揭受噴射飛航高級管理人員安排，坐私人船艙由香港去澳門。他又分享入住天津麗思卡爾頓酒店時，獲免費升級至套房。行會召集人葉劉淑儀表明應該要調查，政制及內地事務局指若違法違規會嚴肅處理。



曾在政府任職逾30年的前民政事務局常任秘書長楊立門，今天（21日）接受《香港01》訪問時表示，鄭震生經政府「退休後服務合約計劃」受聘，但都受公務員守則規管，「觀感一定唔好，你身為公職人員，曬你啲豪華享受」，不應讓人在觀感上或實際上貪圖利益，即使認為是受沒利益衝突的朋友款待，也應該要申報。



特區政府駐天津聯絡處主任鄭震生。（駐粵辦）

鄭震生在社交平台Threads分享，獲噴射飛航高級管理人員Alan，安排港澳航程坐私人艙室。（ricky_819 圖片）

駐天津處主任大曬受款待坐私人艙去澳門

鄭震生在社交平台Threads分享，獲噴射飛航高級管理人員Alan，安排港澳航程坐私人艙室，形容是「承蒙摯友厚誼」、「此番盛情，銘感五內。謹此拜謝！」貼文附上他在艙室的相片，可見有梳化、電視等設備。

噴射飛航票價。

鄭震生是駐天津處主任。（ricky_819 圖片）

鄭震生入住天津麗思卡爾頓酒店時，指「幸運獲免費升級至套房」。（ricky_819 圖片）

入住天津酒店「幸運獲免費升級」

鄭震生又在Threads分享，入住天津麗思卡爾頓酒店時，「幸運獲免費升級至套房」，並指感到「甚是開心」。

鄭震生收到酒店地區總經理的信件，以「Mr. Cheng（鄭先生）」稱呼，指很榮幸鄭入住酒店。（ricky_819 圖片）

貼文附上他在房間拍片分享房內設施，以及酒店地區總經理的信件，以「Mr. Cheng（鄭先生）」稱呼，指很榮幸鄭入住酒店。

《公務員守則》規定須確保觀感上無利益衝突

根據《公務員守則》，公務員須確保公職與私人利益之間不會出現實際、觀感上或潛在利益衝突。如出現實際 、觀感上或潛在利益衝突，他們須盡快向上司申報，以便上司決定如何妥善處理，或視乎需要把事情提交更高層的人員決定。

公務員。（梁鵬威攝）

《守則》提到公務員不得利用公職身分為自己或他人謀取私利，他們不得直接或間接索取或接受任何利益或餽贈，以致影響或可能令人有理由認為會影響他們執行其職務與職責。由於外間人士或機構可能試圖影響他們履行公職，公務員不得使自己陷於欠下這些人士或機構錢財或其他義務的處境。

葉劉淑儀接受《香港01》訪問時表示，根據《防止賄賂條例》，收受利益接受航程有規例規管。（梁鵬威攝）

葉劉淑儀：部門應該調查 唔係隨便請你坐遊艇就接受

葉劉淑儀接受《香港01》訪問時表示，根據《防止賄賂條例》，收受利益接受航程有規例規管，「請你坐私人飛機、遊艇呀、坐船呀，係利益嚟，應該有許可先可以接受」，如果事件屬實，公務員違反《防止賄賂條例》，「我覺得佢個部門應該要調查下」。

被問到如果以朋友款待作解釋，又是否合法，葉劉淑儀表示，要在非常具體情況下收受利益，才能合法。（梁鵬威攝）

被問到如果以朋友款待作解釋，又是否合法，葉劉淑儀表示，要在非常具體情況下收受利益，才能合法，例如禮物不能超出某價值，「或者特別日子，生日呀，50周年金婚呀，你好親密朋友送，唔係隨便一個朋友請你坐飛機、坐遊艇咁就可以隨便接受」，重申如果事件屬實，所屬部門應該要調查。

政府：澳門事件若違法違規會嚴肅處理 酒店房價屬自付

政制及內地事務局今天（21日）凌晨就鄭震生在社交媒體發文引起的關注，經初步了解回覆《香港01》時表示，鄭震生前往澳門的事件，目前仍在了解中，若發現有任何違法違規情況會嚴肅跟進處理。駐京辦已提醒有關人員在社交媒體上分享其生活時，應注意公眾觀感。

當局又指，鄭震生是按「退休後服務合約計劃」受聘為政府駐天津聯絡辦公室主任。他日前前赴天津履新時所乘坐的航班升艙所涉的額外費用是由他本人支付，而他在天津的住宿費用亦是由他本人自行承擔，不涉及公帑開支。據了解，他的酒店房間獲得升級是由於他是有關酒店集團的高級會員。

楊立門。（資料圖片）

前高官楊立門：曬豪華享受觀感唔好 沒利益衝突也應申報

前民政事務局常任秘書長楊立門接受《香港01》訪問時表示，雖然鄭震生是經政府「退休後服務合約計劃」受聘，但都是受公務員守則規管，「呢啲真係要佢自己識做先得囉，你罰佢無咩用」，認為要上司提醒他。

他說，事件引起的「觀感一定唔好，你身為公職人員，曬你啲豪華享受」，雖然說是朋友邀請坐私人艙室去澳門，但如果該名朋友是與工作有關，「如果有梗係有問題，如果無，條例未必犯規」，惟不應讓人在觀感上或實際上貪圖利益，「請你都唔應該啦，有利益或官方關係，如果朋友，有得拗」。

他說，根據相關規例，公務員接受近親利益才可能不用申報，朋友而言，即使沒利益衝突也應該要申報。當年曾蔭權涉貪案，他作為特首，處理方式更嚴格，即使鄭震生不是太高級，也應該要向政府申報。