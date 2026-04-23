籃球博彩煞停｜前常秘楊立門：新興博彩為由阻規範　政府道理牽強

原定最快9月推出的籃球博彩，被政府煞停，理由是涉及外圍對賭的「預測市場」（Prediction Market）近期在美國非常盛行，需時研究。曾主管博彩事務的前民政事務局常任秘書長楊立門表示，各種非法及受規管的網上賭博在世界各地存在已久，用新興博彩為由阻礙打擊非法籃球博彩的方案，道理似乎有點牽強。他指，任何公共政策的存廢，政府都需要提出堅實的理論基礎，才能避免市民大眾無謂猜想。



楊立門。（資料圖片 / 余俊亮攝）

為了打擊日益猖獗的非法籃球博彩，政府去年九月敲定把籃球博彩規範化，交由馬會營運。楊立門在無綫新聞節目《有理說得清》上表示，政府突然叫停籃球博彩合法化的理由是發現到一種叫「預測市場」的賭博近年在美國發展得如火如荼，對市民可能有新鮮感而吸引他們玩，政府有需要監察事態的發展，現在不宜推出一項新的博彩活動，形容說法令不少人覺得莫名其妙，指政府並沒有解說清楚，這種新博彩和賭籃球究竟有甚麼關係。

各種非法及受規管的網上賭博在世界各地存在已久，更不時推出新的賭博主題和方式，這一點政府和整個立法會不可能最近才突然察覺。為何一種新形式的博彩出現，我們便要馬上叫停一個社會已有廣泛共識、目的是打擊非法籃球博彩的方案？ 前民政事務局常任秘書長楊立門

楊立門表示，這種新博彩並非以籃球為主，因為各地有關體育賽事的博彩市場已十分成熟。當一種賭博活動受本地人歡迎到禁之不絕的程度，做法是把它規範化，例如歷史悠久的賽馬、2003年的足球博彩，形容成效有目共睹，「『預測市場』賭博雖然方興末艾，但在香港的受歡迎程度仍遠不及現時幾項體育博彩。」

中華廠商聯合會行政總裁楊立門（資料圖片）

他又指，即使有朝一日「預測市場」真的令很多香港人沉迷，也只有兩種對策，一是加強打擊，例如要求電訊商封閉這些海外網站；又或者用一貫手段把它規範化，由本地機構馬會開辦這類博彩。