安全帶之亂｜楊立門：大車禍八年才實施　證未達「必要性」標準

政府「煞停」強制佩戴巴士安全帶的規例，源於被揭條文適用範圍不清晰，規管不了1月25日前登記的巴士，運輸及物流局局長陳美寶稱條文有「技術性不足」。政府早前指因2018年大埔車禍，故強制巴士戴安全帶，曾在多個政策局任職的前高官楊立門今日（3日）在電視台談及事件，稱措施若真有必要，不至於車禍後八年後才實施。他又建議政府刪除強制性要求，改為自願戴巴士安全帶。



強制巴士乘客佩戴安全帶的新法例生效不足一周，由於法例「不足之處」，令1月25日之前登記的巴士不受限制。在2月1日所見，有開篷觀光巴士後排並無設安全帶。（廖雁雄攝）

指政策未達到必要性標準

強制佩戴巴士安全帶的規例被政府收回，陳美寶稱會完善有關法律條文再諮詢立法會，之後再推出。楊立門今日在無線新聞節目《有理說得清》中形容，任何公共政策都有正負兩面的考慮，政府必須確立政策的必要性，才可凌駕負面考慮，但巴士安全帶的政策似乎未達到必要性的標準。

他進一步解釋說，2018年嚴重巴士車禍是個罕見意外，是司機情緒失控而危險駕駛所致。他引述有媒體指出，負責調查車禍的委員會亦無建議強制乘客扣安全帶，而海外地區的強制要求都只限於中小型車輛，而不是公共巴士，因為大巴可承受較大衝擊力，亦有定期維修和嚴謹的車速限制。

說到底，若這措施真有必要性，政府也不應在大車禍後等了八年才實施。 楊立門

倡改為自願佩戴巴士安全帶

1月30日，陳美寶見記者時稱法律條文有技術不足，會盡快安排刪除，又稱會完善有關法律條文再諮詢立法會後推出。楊立門建議政府不如把握這個機會，刪除強制性要求，改為自願性，「若是乘客自己選擇不扣安全帶，出事也怪不了政府」。