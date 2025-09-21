公屋母子收樓悲劇｜前高官楊立門：這是否關愛弱勢政府應有態度？

天水圍天恩邨一對患精神病母子被收回單位後輕生，房屋局在今次悲劇力陳已採取「情理兼備」措施，包括通融短期續住、找社工、申請中轉屋。



前民政事務局常任秘書長楊立門表示，「情理兼備」前提仍然是必須搬走，但被逼離開自己的社區搬去一個陌生環境，常人尚且難適應，精神病患者壓力更大是可想而知，專業醫生已作出不搬遷的建議，反問「這是否一個以人為本，關愛弱勢社群的政府應有的態度呢？」他質疑民生部門有否體恤精神病人，尊重專業醫生意見。



天水圍天恩邨。（王海圖攝）

楊立門：民生部門有否體恤精神病人 尊重專業醫生意見？

楊立門在一個電視節目中表示，香港人的精神健康問題越來越嚴重，最近一個防止自殺機構的調查顯示，香港人的自殺率逐年上升，現在已經超過了世界的平均值，特區政府的衞生部門很重視。

在其他民生政策範疇裡，有關部門有沒有充分體恤精神病患者的需要，和尊重專業精神科醫生的意見呢？ 前民政事務局常任秘書長楊立門

楊立門：專業醫生作出建議 房委會沒接納

楊立門提起天水圍天恩邨一對患有精神病的母子，被指在申請公屋時隠瞞擁有物業的資料而要交出居住的單位，在今年四月和七月，懷疑不堪壓力而先後自殺身亡。他說，根據各方面的資料顯示，案中的兒子懷疑是在他的父親擺布之下，擁有過一幅價值五十萬的新界土地，他自己是不知情的。

且勿論他是否存心瞞騙，事實是這物業是漏報了，房委會要公事公辦也不無道理。但這個由專業醫生作出的建議，房委會並沒有接納。 前民政事務局常任秘書長楊立門

楊立門：「情理兼備」前提仍然是必須搬走

楊立門說，母子兩人本來都在青山醫院接受精神病治療，醫院的精神科醫生認為他們因為兩次上訴失敗而要遷出令他們的情緒低落，建議房委會容許他們繼續在單位居住。但是，房屋局說已幫助他們申請中轉屋，做法已是「情理兼備」，即是說前提仍然是必須搬走。

被逼離開自己的社區搬去一個陌生環境，常人尚且難適應，對精神病患者來說，壓力更大是可想而知的。 前民政事務局常任秘書長楊立門

楊立門：這是否關愛弱勢政府的應有態度？

楊立門說，媽媽在四月跳樓自盡，這宗慘劇正好證明醫生的警告是正確。之後，兒子因為想念母親，情緒變得更低落，於是青山醫院再次向房委會提出，讓兒子保留單位，但房委會仍然不為所動。於是很不幸發生了第二次悲劇，今年七月，連那位兒子也自殺死了。