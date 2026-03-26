前高官楊立門：行政主導非特首一權獨大　缺民意｢紅隊｣監督易錯漏

兩會期間，主管港澳事務的副總理丁薛祥再強調行政主導屬全港共同責任，期望立法會產出符合中央要求的成果。前常任秘書長楊立門昨天（25日）表示，行政主導亦不意味行政長官應該一權獨大，行政機關若缺乏民意代表的監督和提點，政策就容易出現偏差或錯漏。他憶起行政長官上任之初說過設立所謂「紅隊」擔任批判角色，不過之後就沒有下文了，形容政府應該把整個立法會視作一支現成的紅隊。



3月25日，立法會召開大會。（立法會）

楊立門：行政主導非特首一權獨大

楊立門以《紅隊在哪裡》為題，在節目中表示殖民地時代的香港總督是一權獨大的，不但行政主導，連立法和司法都一把抓。但在上世紀80年代，香港的主權篤定要回歸，形容別有用心的英國政府開始改變香港的政制，坐大了反對派在地區和立法局的權力，不斷打擊行政機關的威信，要到《國安法》頒布、選舉制度改革之後，立法會才安守本份，行政主導重新成為主旋律，政局才回復穏定。

但安守本份並不表示可以不作為，行政主導亦不意味行政長官應該一權獨大。行政機關若缺乏了民意代表的監督和提點，政策就容易出現偏差或錯漏。 楊立門

楊立門。（資料圖片）

楊立門：特首設立所謂「紅隊」沒有下文？

楊立門憶述，行政長官上任之初也說過會設立一些所謂「紅隊」，在制訂政策的過程中擔任批判和補漏角色，確保推出的政策可以更完善，不過之後就沒有下文了。

其實政府應該把整個立法會視作一支現成的紅隊，議員都是從不同界別和地區選出來的，人數已增加到90位，可謂人強馬壯，可以對政府施政起到監督和提點的作用。 楊立門

不過，楊立門指上一屆立法會給人一種較為被動的感覺，部分議員做滿四年任期後，社會上的知名度和辨識度仍然不高。所以主管港澳事務的副總理丁薛祥最近亦提醒立法會，行政主導不是行政長官一個人的事，立法會是大有可為的，探索和做理論研究的空間也很多。

立法會主席李慧琼。（李慧琼facebook）

同意參考全國人大「執法檢查」機制

他引述立法會主席李慧琼建議參考全國人大的「執法檢查」機制，監督政府執行法例的工作和成效，同意這可以是個好開始。例如，立法會應該承擔的一項重要使命，就是基於宏福苑火災獨立委員會的結論，全盤審視現時規管大廈維修工程的制度，和政府部門在各個環節執法上的不足之處，以保障市民最基本的財物及人身安全。