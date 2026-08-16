01消息｜心連心月底換莊　管浩鳴勢卸任主席　勞褔局前常秘料接棒

三年前開始運作、旨在團結香港社福界的心連心大行動，將在本月底舉行會員大會。《香港01》獲悉，身兼社聯主席的選委界立法會議員管浩鳴，很大機會退下火線，不再擔任心連心主席，現任副主席、勞褔局前常秘譚贛蘭料將接棒。



管浩鳴接受查詢時表示，心連心運作已上軌道，正思考將更多精力投放在社聯上，調整自己在心連心方面的角色，但目前未有最終決定。被問譚贛蘭是否理想的接棒人選時，他指對方在業界貢獻良多，若擔任心連心主席，會是一個很好的人選，而二人過往亦合作無間。



心連心以團結香港社福界為使命 深得中央看重

2019年修例風波中，不少香港社福界人士積極參與抗議，角色備受爭議。一直被視為社福界龍頭組織的社聯，更在灣仔總部為示威者設「安全休息站」。心連心在這個背景下成立，標榜​團結​社福界​與社會各界​合作、支持​​特區​政府​良政善治，並​促進​香港​與內​地​社福服務​。

心連心於2023年5月正式成立，吸引到不少社會賢達，以及社褔界「猛人」加入，其中行政長官李家超便任榮譽贊助人、勞福局局長孫玉菡擔任總榮譽顧問。當時，中央港澳辦主任夏寶龍更託中聯辦官員傳話，形容心連心成立是「香港社會福利服務事業發展進程中的大事，具重要標誌性意義」。足見心連心深受看重。

自成立後，心連心與政府及內地單位密切合作，舉辦了不少活動，如「香港萬千社工看祖國」等，為社福界帶來新面貌，聲勢亦壓過成立於1979年成立社聯。坊間更曾傳出心連心取代社聯之說，但隨着管浩鳴在去年底同時出任社聯主席，並表明心連心與社聯可協作互補，不存在競爭關係，取代傳聞轉趨沉寂。

（左）譚贛蘭、（中）孫玉菡、（右）管浩鳴。（心連心FB）

管浩鳴兼多職稱工作繁重 考慮將更多精力投放社聯

不過，社福界龍頭組織由一人統領的局面，或許即將告一段落。心連心將在本月31日舉行會員大會，據了解，管浩鳴屆時將會退下火線，勞褔局前常秘譚贛蘭料將接任心連心主席。

管浩鳴回覆《香港01》查詢時表示，目前心連心運作已上軌道，加上立法會工作繁重，社聯未來需要在融入大灣區、專業服務等方面加強工作，正考慮調整自己的角色，將更多精力投放在社聯。

他強調目前尚未有最終決定，但自己作為專注社福事務的立法會議員及全國政協委員，即使未來崗位有所轉變，亦絕不影響其整體工作，並相信業界將繼續攜手做好各項服務。

心連心學院院長譚贛蘭。（蘇煒然攝）

社褔界認為譚贛蘭勤力能幹 能否做到「人和」成挑戰

被問譚贛蘭是否理想的接棒人選時，管浩鳴形容對方在業界貢獻良多，是一個很好的人選。他說，由於自己日常公務繁忙，過往許多心連心日常事務一直由譚贛蘭協助處理，二人亦合作無間。

對於心連心面臨「換莊」，不少社褔界人士表示感到意外，認為管浩鳴在業界內聲望高，具親和力、深得業界信任，而且過去亦一直「做得好哋哋」。至於譚贛蘭，不少業界人士認為政務官出身的她勤力、能幹，對心連心的會務更是「全程投入」。然而，有業界人士認為，或許是在官場歷練多年，譚贛蘭行事作風與社福界傳統溝通模式並不一致，若接棒，如何做到「人和」或將是她面臨的最大挑戰。

換莊反映戰略擺位改變？ 社福人士：心連心角色仍關鍵

社福界在修例風波後成為重點改革對象，在此背景下成立的心連心，「換莊」難免引起新的揣測。有社福界人士認為毋須過度解讀，指社聯傳統上以服務及機構為導向，心連心則側重於凝聚業界、深化與內地對接，提升業界的國家認同，其戰略角色依然關鍵，相信中央對心連心的重視程度沒有減退。該人士補充，現時管浩鳴身兼多項公職，確實較為吃力，若「適度後退」調整角色，也純屬合理安排。

新思維主席狄志遠。（資料圖片）

狄志遠將卸任心連心副主席

管浩鳴與譚贛蘭在心連心的角色最終會否有變化，尚待會員大會揭盅，但該組織另一副主席、社福界前立法會議員狄志遠已表明無意續任。他接受《香港01》訪問時指，當初擔任副主席是因應其社福界議員的身份，冀能令議會工作更為順暢，如今議席已交由社聯行政總裁陳文宜接棒，若由對方出任心連心副主席，會較為合適。至於會否繼續留在心連心，他表示，如果董事局認為自己適合，他仍會留下，又或者擔任其他服務。