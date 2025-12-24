陳文宜專訪｜棄選潮中決定參選：把看到的問題轉化為政策改變

【立法會選舉2025】擁有二十年社工經驗的香港社會服務聯會（社聯）行政總裁陳文宜，於第八屆立法會選舉社福界功能組別中，以逾二千票擊敗兩名對手成功當選。選舉結束後，陳文宜接受《香港01》專訪，指自己喜歡從廣闊層面出發，思考如何改變整個行業制度。她形容，自己在立法會棄選潮時決定參選，亦是如此考慮，「索性進入議會，把我們看到的問題轉化為政策的改變」。



社福界上屆投票率「包尾」，今年投票率屆飆升逾26個百分點至46.02%，然而廢票率亦高達一成，遠超整體平均。陳文宜認為，高投票率反映選民期望候選人能切實回應業界多元需求，而廢票現象則大部分源於技術問題，部分或折射同工對制度的特定訴求。此外，她形容業界團結，「現在業界的狀態，相信也是國家發展的狀態」，指社福界現正更積極融入國家發展大局，未來的議會工作將以「專業」角色出發，將聚焦人口老齡化、精神健康以及照顧者問題，長遠將全民退休保障問題作為專題納入探討。



擁有近20年社工經驗的陳文宜今年出任香港社會服務聯會行政總裁。（夏家朗攝）

「13歲已想做社工」 前線工作十年後反思何為「幫人」

擁有近20年社工經驗的香港社會服務聯會行政總裁陳文宜，在第八屆立法會選舉中，以2,179票擊敗樹仁大學社會工作學系方富輝（1,755票）及二次參選的民建聯葵青區議員朱麗玲（723票），在最高競爭的功能組別中脫穎而出，當選新一屆社福界立法會議員。陳文宜接受《香港01》採訪，指勝出是因為「他們知道我們社聯會為業界發聲，發聲的渠道也比較實在，平日都穩打穩紮做這方面的工作」。

陳文宜指自己由1996年開始從事社工工作，「但是我13歲的時候就很想做社工了」，形容是由當時社會棄童問題萌發念頭。在十年的前線工作後，陳文宜開始反思「究竟如何定義『幫人』？是做個案，還是做制度上的改革？」於是，她選擇加入社聯，專做長者服務，「我喜歡在比較闊的層面想怎麼改變整個行業制度」。今年3月，她從社聯業務總監晉升到行政總裁崗位。

與立法會聯繫「沒停過」 狄志遠棄選時決定披甲上陣

被問及為何且何時下定決心從政，她指過去在社聯的工作中，「經常碰到政策倡議的議題，立法會跟我們的聯繫在各方面從來都沒有斷過」。她舉例，在《施政報告》、《財政預算案》諮詢期間，「每一屆的立法會議員，不單止社福界，都會來找我們幫忙了解民生想法，以及實質操作上的細節問題，包括法例涵蓋的面向、執行法例的困難等等」。因此，在10月社福界狄志遠議員宣布棄選時，她決定「索性進入議會，把我們看到的問題轉化為政策的改變」。

暫未考慮組聯盟 與管浩鳴無特定分工

2016年，陳文宜在「民主300+」（泛民）中被列為社會福利界選委，被指與泛民走得很近。她回應指，「社福界有很多不同合作空間，我們與不同政黨背景的議員，包括泛民都有接觸，那個光譜很闊」。

被問及是否是因人脈廣泛當選，她指，「廣泛的確是真的，這是我們業界獨有的情況，我們會跟不同的專業界別合作，包括醫護界、社福界、科技界等。」她進一步指，她會觀察各方觀點，並將其整合帶入議會，「這樣的議案就更立體，而不是單一的角度，多一些支持者支持議案的推行，會加快制度改革的進程。」

至於未來四年的議會是否會與其他議員或政黨組成聯盟，她回應指，「暫時來說沒有這樣的考慮，始終有很多不同議題，大家互相取長補短去發揮」，不過，她認為社福界在跟不同政黨合作的過程中會有優勢，她形容不排斥組建聯盟。此外，她指與社聯主席、成功連任立法會選委界的管浩鳴如何配合「沒有定案」。

始終我代表社福界，着眼社福和民生多一點；管牧來自選委，考量也會有不同。 陳文宜

社福界廢票高？陳文宜：不少技術性問題

本屆立法會功能界別投票率為40.09%，超過上屆的32.22%，其中上屆以19.41%投票率包圍的社福界，今次投票率達46.02%，增長26.6個百分點，是28個功能界別中增長最多。過往，社福界被視為「反對派三大山頭之一」，今年何以一反頽勢？陳文宜指，原因除了政府落力的宣傳工作之外，今次出選的三位候選人分別從事不同的社福工作，光譜廣闊，「選民都是希望候選人可以接觸到選民實質的不同需要，在將來的政策裏反映」。

至於過往業界投票率低的原因，陳文宜指「相信大家有不同取態，四年後大家都應該向前看——究竟我們可以在社福界做什麼」。談及自己得票，她指無外乎「期盼和信任」，形容自己在社聯工作中接觸很多前線同事、管理層和服務對象，「大家都能看到一些服務真的走出來，例如樂齡科技、青少年輔導工作、過渡性房屋等，選民都看到這是社福界的歷史。」

今屆選舉廢票率為3.12%，創下歷史新高，社福界廢票率更達一成。陳文宜分析，「我們的確看到技術性問題導致的廢票佔不少，例如畫出界」。她同時坦承，「當然也有一些無效票，需要我們了解一下社工對制度和選舉的訴求」。她強調，見到同工，甚至廣大市民，都在經歷不同社會事件的過程中慢慢適應新的環境變化。