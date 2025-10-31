立法會選舉 ｜孫玉菡動員社福界：把改善基層民生經驗帶入議會

【立法會選舉2025】為推動社會福利界積極參與2025年立法會換屆選舉，勞工及福利局和社會福利署今日（10月31日）合辦「社會福利界全力支持2025立法會換屆選舉」活動，呼籲社福界同工積極參選、踴躍投票，為地方選區和社福界功能界別選出有遠見、有擔當、有熱誠的立法會議員。



勞福局長孫玉菡致辭時表示，立法會是特區管治架構中的重要支柱，他強力呼籲社福界的有志之士積極參選，將專業知識和寶貴經驗帶入議會，同工亦須踴躍選賢與能，與政府同心同德共創未來。



10月31日，勞工及福利局和社會福利署合辦「社會福利界全力支持2025立法會換屆選舉」活動。（政府新聞處）

勞福局與社署合辦活動 逾310社福機構代表參加

活動由孫玉菡聯同勞福局常任秘書長劉焱、社署署長杜永恒和社會工作者註冊局主席許宗盛主持起動儀式，營辦津助福利服務或其他社署資助服務的非政府機構代表均響應出席，參與活動的人數超過310人。

孫玉菡表示，在過去一屆的立法會任期內，特區政府行政機關和立法機關各司其職，高效互動，完成審議多項與民生福祉相關的重要法案，涵蓋安老、扶貧、助弱等範疇，讓政府施政更到位，讓弱勢社群得到更有力的保障。

10月31日，勞工及福利局和社會福利署合辦「社會福利界全力支持2025立法會換屆選舉」活動，勞福局局長孫玉菡在活動上致辭。（政府新聞處）

孫玉菡：社福界肩負維護弱勢權益重要角色

孫玉菡形容，社福界對立法會並不陌生，自1985年已設立社福界功能界別，代表社福界功能界別的議員一直肩負反映業界意見、維護弱勢權益的重要角色。除了呼籲社福界的有志之士積極考慮參選，把推行社會服務、改善基層民生的寶貴經驗及專業意見帶入議會，為業界發聲，為香港建言，他亦十分期待可以與未來第八屆立法會的社福界功能界別議員攜手合作，為社福界做更多實事、好事。

劉焱表示政府留意到社區內不少長者因行動不便或需要照顧而難以投票，勞福局和社署今年會繼續邀請非政府機構為長者及其家庭提供各種便利安排，積極協助長者投票。杜永恒亦鼓勵社福界非政府機構積極採取措施便利員工履行公民責任，鼓勵員工選出心目中的理想代表，為社福界及香港建言。

目前已有多名有社福背景的人士報名參加立法會選舉，其中在功能界別社福界，社聯總裁陳文宜將與上屆敗選的民建聯朱麗玲對壘。社聯主席管浩鳴則會在選委會界別競逐連任。