社聯CEO陳文宜擬出戰立法會　社福界三路入閘顯重視｜政圈風聲

立法會選舉提名期周五（24日）展開，各路人馬蠢蠢欲動參選。《香港01》獲悉，社聯行政總裁陳文宜擬參選立法會社福界，對戰上屆落敗的民建聯朱麗玲。當外界以為新思維狄志遠放棄連任後，社福界議席將是朱麗玲「囊中物」之際，剎出業界重量級人物陳文宜，實在始料不及。皆因陳文宜任職社聯近20年，由安老服務總主任做起，素來有威望。



不過，有政界中人提醒，朱麗玲同樣是近年成立、深得信任的「香港社福界心連心大行動」秘書長，預料兩人「有得鬥」，但勝算沒之前預計般明朗。政圈普遍預料社聯主席管浩鳴會爭取連任選委界議員，據聞地區直選亦有一名任職社福機構的人士參選，連同陳文宜，社福界將三路入閘，彰顯有關方面對社福界的重視，同時希望能鼓動業界的投票率。



狄志遠2021年當選立法會社福界議員。（資料圖片）

狄志遠放棄連任社福界立法會議員後，外界將焦點放在接棒人上，皆因新思維預料不會派人參選社福界，故下屆花落誰家實在難料。民建聯參選名單昨天（21日）出爐後，敲定由上屆敗給狄志遠的朱麗玲再接再厲，勝算一度明朗化，不過近期又有變數。

陳文宜（資料圖片）

《香港01》獲悉，社聯行政總裁陳文宜擬參選立法會社福界議員，陳是社福界重量級人馬，素來有威望，她在社福界工作超過30年，並於社聯服務19年，同樣熟悉本港社會福利服務發展，推動樂齡科技發展具有豐富經驗，去年接替蔡海偉成為新行政總裁，政界中人對陳文宜成為議員看高一線。

民建聯朱麗玲。（黃寶瑩攝）

民建聯上屆派出朱麗玲出戰社福界。（盧翊銘攝）

朱麗玲「底氣」增 原預計議席是「囊中物」

皆因社福界向來被視為泛民票倉，建制派難以分一杯羹，選舉改制後的立法會選舉，上屆社福界登記選民人數為13,974人，有2553人投票，投票率為18.27%，投票率之低冠絕所有功能組別。相對起上屆社福界的投票率達83.65%，大跌逾七成八。

狄志遠當時以1400票當選，拋離872票的朱麗玲。不過，朱麗玲事隔四年捲土從來，本身是註冊社工的她亦有增加「底氣」。有政界中人提醒，朱麗玲同樣是近年成立、深得信任的「香港社福界心連心大行動」秘書長，預料與陳文宜「有得鬥」，但勝算沒之前預計般明朗。

8月22日，心連心學院舉行開幕禮，出席的包括特首李家超、中央社會工作部副部長蔡麗新、中聯辦副主任何靖、全國人大常委李慧琼、全國人大前常委譚耀宗、范徐麗泰，工聯會會長吳秋北、民建聯立法會議員李世榮、建制社團代表，以及新思維社福界立法會議員狄志遠。（蘇煒然攝）

社福界三路入閘顯重視

除了陳文宜，政圈普遍預料社聯主席管浩鳴會爭取連任選委界議員，據聞地區直選亦有一名任職社福機構的人士參選，連同陳文宜，即社福界很大機會有多三將三路入閘，彰顯對社福界的重視，議席「座一望三」。據《香港01》了解，有關方面十分緊張社福界的發展，擔心由治及興進程中會出現暗湧，不過都希望由業界信任的專業人士掌舵社福界，釋出友善的訊號，同時希望鼓動業界投票率。

有民建聯中人坦言，今屆派出26人參選狀似大陣容，但當中不少界別也有危機，社福界就是一個好例子，進出口界又沒派人參選，地區直選派兩隊出選同一區，料最終也只有一隊當選，否認外界所指「霸道」，預料下屆議席數目可能較目前少也不定。