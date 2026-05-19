管浩鳴批社福資源續被開刀　高投票率無「糖」談何團結｜政・直說

新一份《財政預算案》繼續向社福機構資源「開刀」，跟去年一樣要一視同仁削減經常開支2%。社聯主席管浩鳴接受《香港01》節目《政・直說》專訪時指，批評做法打擊社福界士氣，機構節衣縮食削減崗位甚至待遇，最終或令社工入行窒步，「社福界千幾億係假象嚟，當中有800億直接俾咗受助者，可能俾機構得200幾億」，爭取減少「開刀」幅度至1%絕不貪心，「1%只係1億，佢邊度都慳得翻」。



管浩鳴提醒，當香港沒政治問題，餘下的全都是民生問題，故與社福界有關係。他強調，業界的訴求卑微，都是希望獲政府重視。他說以往社福界被外界指控「唔乖」，但去年立法會選舉社福界投票率由「包尾」變增逾倍冠絕28個功能界別，「起碼有粒糖仔啦啱唔啱？你做得乖咗啦」，再者社工「天生基因」會對社會不公事情發聲，但「無為反而反」，抱有一團火做事也重要。



選委界立法會議員管浩鳴接受《香港01》節目《政・直說》專訪與主持潘耀昇對談。（香港01相片）

管浩鳴批社福資源續被開刀 機構節衣縮食影響新人入行

政府庫房近年陷入財赤危機，向170間營辦津助福利服務的非政府機構「開刀」，一筆過撥款三個財政年度內削減資源，除了大機構減足7%，中小機構首次受影響、亦要削減3%，惟今年的《財政預算案》反映庫房較預期提早扭虧為盈，社福資源繼續維持削減撥款。

選委界立法會議員管浩鳴接受《香港01》節目《政・直說》專訪。（香港01相片）

本身是選委界立法會議員的管浩鳴，目前是業界掌舵人，除了是「香港社福界心連心大行動」主席，亦是業界龍頭組織「香港社會服務聯會」的主席。他在《香港01》節目《政・直說》中表示，社福資源續被削減影響業界團結，「有時候不只是錢的問題，這是一個（政府）是否重視或者士氣問題」，社福項目要不斷做，資源不加反減，累不少機構節衣縮食，影響新社工入行。

對於社福界來說，其實一千多億元是假象，因為當中有八百多億元直接給了受助者，剩下的可能給社福機構只有二百多億元，這二百多億元你又要削減，削減幅度不是少，你總的來說7%資源要削減。 管浩鳴

選委界立法會議員管浩鳴接受《香港01》節目《政・直說》專訪。（梁鵬威攝）

社福撥款不應與政府部門看齊「一刀切」削減

管浩鳴認為，社福撥款不應與政府部門看齊「一刀切」削減，不僅是大家編制不同，且政府內被視為冗員多。他舉例，「以前譬如四個崗位，咁你而家請三個人。一年後，就希望有人自動流失，你諗下咁樣係咪一個健康嘅方法呢？」繼而令到社福機構管理層終日思考如何削資源營運，倒不如叫停削撥款的措施，令大家有心思做更有意義的事。

選委界立法會議員管浩鳴接受《香港01》節目《政・直說》專訪。（梁鵬威攝）

「一冇政治問題，香港全部都係民生問題」

早前建議設立安老事務司的他擔心，將來老年人口增加，照顧者等問題愈來愈多時，更需要專業社工服務，「廿年後我哋三分一嘅人口都係65歲以上老人家，社會面對嘅嘢前所未有」，一旦社工因為待遇問題不願入行，造成更大的民生問題，「香港係全城市化嘅人口嚟，你喺內地唔同，深圳住唔起可以去東莞，去大灣區都要銜接」，希望政府聽到業界訴求。

我一早都講過，一冇政治問題，香港全部都係民生問題。民生問題一定同社福有關係。我哋唔係貪心，1%資源即係1億，邊度都慳得番。 管浩鳴

選委界立法會議員管浩鳴接受《香港01》節目《政・直說》專訪。（梁鵬威攝）

選委界立法會議員管浩鳴接受《香港01》節目《政・直說》專訪與主持潘耀昇對談。（香港01相片）

社福界高投票率無「糖」派 管浩鳴憂談何團結

管浩鳴透露，不少商界朋友得悉社福資源續被「開刀」後，都致電向他反映「其實你唔使俾利得稅寬免我，多1500元蚊寬免，嗰度都有10幾億啦，不如你攞去洗好過」，形容業界要求很卑微，同時希望政府重視，尤其以往社福界被外界指控「唔乖」，但去年立法會選舉社福界投票率由「包尾」變增逾倍冠絕28個功能界別，

等我哋都起碼有粒糖仔啦，啱唔啱？因為你做得乖咗啦，既然以前有人話社福界唔乖。咁多界別裡面升幅最多嘅，調轉頭特區政府某啲官員可能覺得要公平地，而唔特事特辦。 管浩鳴

管浩鳴指，社工天生的「基因」會對於社會不公平的事發聲，「如果佢冇咗一團火都唔掂嘅，只要佢好合理地，唔係為反而反，我覺得冇問題」，目前業界都理性。

選委界立法會議員管浩鳴接受《香港01》節目《政・直說》專訪。（梁鵬威攝）