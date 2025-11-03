立法會選舉｜社福界三路入閘成真 樂善堂總幹事劉愛詩參選九龍西
撰文：王晉璇
出版：更新：
【立法會選舉2025】立法會選舉提名期倒數第四天，九龍樂善堂總幹事劉愛詩今日（11月3日）下午報名參加九龍西地區直選，政圈此前傳出的社福界「三路入閘」參選消息成真。劉愛詩以現任非社福機構負責人參加地區直選，而非參選功能組別社福界，她解釋自己不止關注社福，還關注教育、醫療等民生問題，亦具體豐富地區經驗。
樹仁大學社工系主任方富輝今日亦報名，與社聯行政總裁陳文宜及上屆敗選的朱麗玲競逐功能組別社福界議席。連同在選委界競逐連任的社聯主席管浩鳴，目前至少有5名具社福界背景的人士參選第八屆立法會。
立法會選舉2025｜提名戰開打 議會新舊交替最新動向 深度分析
劉愛詩： 最關心住屋議題
劉愛詩今日宣布參選九龍西地區直選，她以「為民生，敢創新」為理念參選，表示自己曾在傳媒和社福行業關注民生問題，在疫情期間曾協助將石硤尾體育館改裝暫托中心照顧殘障者，而住屋更是其最關心的議題。
劉愛詩在社福界工作逾二十年，之前曾任職突發記者。對於為何不直接參選社福界，她強調自己地區經驗豐富，除了社福問題，還關注教育、民生、醫療。她提到政綱關注基層醫療，如果當選，將會在立法會推動社區藥房、長者醫療、照顧者等議題。
社聯CEO陳文宜擬出戰立法會 社福界三路入閘顯重視｜政圈風聲立法會選舉｜朱麗玲再選社福界獲狄志遠提名 冀為前線爭取資源立法會選舉｜管浩鳴報名爭連任 稱議會增社福界聲音是好事立法會選舉｜社聯CEO陳文宜戰社福界：走出舒適圈 不擔心政治化
行政會議成員、前物及衞生局局長高永文及曾擔任九龍西議員的選委界立法會議員陳凱欣為劉愛詩站台。陳凱欣表示，自己的經歷與劉愛詩很相似，欣賞劉始終如一、真心去做困難的工作。陳凱欣又稱，女議員既能吃苦又柔軟，議會需要更多女性議員。
九龍西五人爭二席
劉愛詩的競爭對手包括兩名競逐連任的現屆議員——西九新動力梁文廣與民建聯鄭泳舜、經民聯代表龐朝輝及獨立參選人。
立法會選舉｜港澳平：退選議員高風亮節 警惕「中央干預」偽命題立法會選舉｜司局長齊籲賢能參選市民投票 共同推動香港發展立法會選舉｜李家超：公務員應投票 呼籲企業負社會責任便利投票告別立法會圖輯｜棄選議員忙「集郵」簽名 臨別放下愁緒笑容重現