網約車｜何敬康：發牌量要確保不會「叫車難」　活躍司機優先領牌

網約車合法化最快今年第四季推行，至今未公布發牌量。新民黨立法會議員何敬康今天（21日）表示發牌量要確保乘客不會「叫車難」，且應讓活躍司機優先領牌，避免出現大批「殭屍牌」或大比例的「驚執輸，攞咗先」人士持牌。網約車保險方面，他建議考慮是否容許平台為旗下車輛代購保險。



網約車。（資料圖片）

本身是立法會交通事務委員會成員的何敬康在社交平台表示，最近社會上就網約車發牌的附屬法例討論非常熱烈，他會見了不同持份者，聽取各方面的意見後，認為政府提出的任何發牌數字，應以科學化理據去讓社會明白是否可以讓乘車體驗與現在相若，網約車合法化後，不應出現市民「叫車難」的情況，正如行政長官李家超所言要令乘客乘車體驗大致不變。

政府應考慮在網約車發牌方面提出優次準則，讓真正在市場上活躍的人士，有較大機會獲得牌照，而不會出現大批「殭屍牌」或大比例的「驚執輸，攞咗先」人士領得牌照。 何敬康

2026年5月12日，立法會交通事務委員會舉行特別會議討論網約車服務合法化規管，圖為新民黨何敬康。（湯致遠攝）

何敬康建議當局提出清晰的牌照「動態調整」執行細節，讓各持份者有跡可循，市場也會知道什麼時候、準則下可能會出現牌照數目調整。他說，政府應持續地更廣泛地收集市民出行數據，和詳細分析有多少百分比乘客會「只選擇網約車」、「只選擇的士」或「的士網約車皆可」，不能只假設的士和網約車乘客完全互通，沒有其中一樣就會流向另一樣。

他說，基於不同原因，有理由相信部份乘客「只選其一」。另一方面，因為目前網約車尚未合法化，屬於地下經濟，因此目前政府手頭上的數據可能因為地下經濟始終有部份「不想曝光」，而未能完全掌握。他期待政府稍後提出的附屬法例細節，在參考社會上不同持份者的意見後，能夠成為人人滿意，最主要是乘客體驗不變的好政策，令香港點到點交通服務，踏上新的里程碑。