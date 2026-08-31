抗戰勝利81周年｜駐港部隊與各界代表舉行瞻仰活動　緬懷先烈

9月3日（本周四）是抗日戰爭在中國人民抗日戰爭81周年紀念日，解放軍港部隊和香港社會各界代表日前到香港西貢斬竹灣抗日英烈紀念碑開展瞻仰活動，深切緬懷在抗日戰爭時期英勇犧牲的革命先烈。



8月30日，駐香港部隊官兵與香港社會各界代表共同瞻仰斬竹灣等抗日英烈紀念碑。（政府新聞處）

瞻仰活動在昨日（8月30日）舉行，參與者包括駐香部隊官兵和香港多所中小學師生代表，特區政府教育局、民政及青年事務局官員，原東江縱隊港九獨立大隊老戰士等各界代表共200餘人。除了斬竹灣，駐香港部隊官兵代表還同步前往烏蛟騰抗日英烈紀念碑、劉春祥抗日英雄群體紀念碑開展敬獻花籃活動。

參加活動的駐香港部隊官兵表示，香港的每一寸土地，都見證着中華民族不畏強暴、不懼犧牲的英雄氣概和精神品質，他們將尋根歷史、以史為谷鑑，在賡續傳承紅色血脈中不斷提升有效履行香港防務的能力素質，堅決維護國家主權和香港長期繁榮穩定。

8月30日，駐香港部隊官兵與香港社會各界代表共同瞻仰斬竹灣等抗日英烈紀念碑。（政府新聞處）

香港中小學校師生代表則說，此次紀念活動很有教育意義，讓大家更加直觀瞭解香港本土抗戰歷史，深刻體悟和平來之不易，將永遠銘記革命先烈的犧牲與奉獻，把愛國愛港精神內化於心、融入日常，轉化為學習前進、成長成才的動力。

抗日戰爭香港淪陷期間，中國共產黨領導的東江縱隊港九獨立大隊，是香港唯一一支成建制的抗日武裝力量。為緬懷和紀念犧牲的革命先烈，香港社會各界分別於1951年、1989年修建烏蛟騰、斬竹灣抗日英烈紀念碑，被國務院列入第二批、第三批國家級抗戰紀念設施、遺址名錄。