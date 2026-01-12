民航處聯同解放軍駐港部隊等大嶼山搜救演練　模擬直升機墜望東灣

民航處今日（12日）上午11時聯同駐港部隊和警方等9個單位，於大嶼山望東灣附近海域舉行搜索及救援演練，以加強民航處在處理緊急事故時的協作與溝通能力。演練模擬載有3名乘客的直升機從香港飛往澳門，機長在大嶼山芝麻灣半島附近空域通知民航處控制塔，直升機引擎出現問題。民航處同時亦收到水警通知有市民報告有直升機墜落望東灣，民航處立即通知有關搜救單位。



警方2025年8月於新界北進行反恐演習。（資料圖片/香港警察facebook圖片）

2019年7月2日駐港解放軍部隊曾於本港海域進行聯合海空巡迴演練。（資料圖 /中國軍網圖片）

11月29日，本港八個紀律部隊及輔助部隊，連同駐港解放軍，於西貢牛尾海進行演習，模擬載人直升機墜海的搜救行動。（資料圖片/夏家朗攝）

演練模擬一架載有3人的直升機從香港信德直升機場飛往澳門，期間直升機引擎出現問題，於雷達螢幕上消失。民航處控制塔宣佈有關直升機進入遇險階段，同時收到水警通知，有市民報告有直升機墜落望東灣，民航處立即通知有關搜救單位。

演練模擬兩名市民跌入海中，數分鐘後，搜救團隊派出無人機到其中一名墜海市民的附近搜索，消防處亦動用搜救船搜查。團隊確市民位置後，隨後出動直升機將墮海市民救起，整個過程歷時約20分鐘。另一名市民則由潛水員救起，其後被帶上直升機送往醫院。

另一名市民被發現在石灘，水警駕駛水上電單車到石灘進行初步救援，直升機隨後數分鐘到達現場，將傷者帶上直升機。

粵港澳大灣區應急救援演練「聯城-2025」2025年3月26日在將軍澳百勝角消防救護學院舉行。(資料圖片/消防處Facebook圖片）

▼2023年11月29日，本港八個紀律部隊等連同駐港解放軍於西貢牛尾海進行空難短程搜救演練。▼



▼跨部門反恐專責組上年8月28日在啟德郵輪碼頭舉行大型跨部門反恐演習。▼

