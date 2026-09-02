黃之鋒認勾結外國勢力　與羅冠聰謀境外協助　以實踐民主自決

正就47人案服刑的前香港眾志秘書長黃之鋒，被指在2016年起與羅冠聰透過國際戰線要求外國制裁中港。黃去年被捕，被控1項串謀勾結外國勢力罪（HCCC 181/2026）。今在高等法院求情及判刑。



黃之鋒（2日）承認1項串謀勾結外國勢力罪，法官譚耀豪指本案具公共性，要求控方讀出案情。



被告黃之鋒，29歲，前香港眾志秘書長，被控1項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，指他於2020年7月1日至11月23日期間，在香港與羅冠聰及其他身份不詳的人士，串謀請求外國或境外機構、組織或人員，對特別政府或中華人民共和國實施制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。

黃之鋒自2020年11月23日被還押後，至今已被囚禁近6年。(羅國輝攝)

黃之鋒今早由囚車押解到法院。(方承恩攝)

黃之鋒認罪高等法院外的情況

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黃之鋒曾涉案件。(香港01製圖)

採國際遊說策略以實踐民主自決

案情指，已解散的香港眾志（下稱眾志）是民主派政治組織，它在2016年成立，其中一個政治目的是香港民主自決。為了實踐此目的，黃和羅等人採取國際遊說策略，尋求外國關注和支持。羅冠聰和黃之鋒分別是眾志的創黨主席和秘書長。

2016年已開始向美國遊說

在《國安法》實施前，黃和羅執行國際戰線，二人到訪外國會見政要、發起聯署行動等，並在眾志的社交媒體宣揚遊說工作。在2016年11月，黃、羅和眾志推動在美國通過《香港人權與民主法案》，美國總統可對那些任意拘留和嚴重侵犯人權的人實施制裁，例如拒絕簽證及凍結他們在美資產。黃當年會見時任美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）、參議員魯比歐（Marco Rubio）等人。

香港眾志在2016年成立，羅冠聰（左）擔任主席，黃之鋒（右）則擔任秘書長。（陳焯煇攝）

控方指黃之鋒與羅冠聰當年已達成協議，向國際遊說，以實踐民主自決，並在國安法實施後仍然繼續。

2019年在美國國會聽證會上作證

及至2019年中出現反修例示威，黃和羅同年9月在美國國會聽證會上，就倡議人權法案作證。黃在2019年至2020年，分別遊說德國、意大利和美國，呼籲對方禁售武器和人群管制設備予香港警方。與此同時，黃接受不同國家的媒體訪問，並在報章撰寫文章，呼籲外國制裁中國和香港。

解散眾志但黃稱不會放棄立場

在2020年6月30日國安法實施前夕，眾志宣布解散，羅離開香港。黃7月在Facebook表示不會刪除舊文，亦不會放棄其立場，同時他及羅等人會繼續國際戰線。留在香港的人需要延續示威，令外國媒體關注本港情況。

黃之鋒、羅冠聰2019年曾與美國眾議院議長佩洛西（中）會面。（佩洛西facebook直播截圖）

黃之鋒並曾出席美國國會聽證會。（影片截圖）

2019年9月17日，黃之鋒在美國華盛頓國會山參加有關香港問題的聽證會。（路透社）

國安法後稱會繼續爭取國際關注

案情續指，在國安法生效後，黃和羅仍在不同場合討論延續國際戰線（見下表）。黃在7月10日的本港電台節目上表示，他會繼續爭取國際關注，他於羅仍有保持聯絡，黃稱海外需要有人繼續在國際層面談論香港的示威活動，以喚起國際社會的關注，以補足本地運動。羅同月在BBC新聞的訪問中表示，他和黃在國安法實施後討論過他們在運動中的角色，黃和其他人會繼續在港的工作，羅則以公眾人物的身份替國際戰線繼續發聲，並會見外國政要，呼籲制裁香港警方。

黃之鋒《國安法》後曾接受外媒訪問/撰文包括：

1.Forms of resistance need to be fluid and flexible，英國衛報，2020年8月

2.訪問，德國之聲，2020年9月

3.Joshua Wong: Business must keep pushing for freedom in Hong Kong，英國《金融時報》，2020年9月

4.訪問，小布希總統中心，2020年10月

國安法實施後，黃之鋒留在香港，並計劃參選立法會選舉，但遭選舉主任指他不符合候選人資格，提名無效。（資料圖片/李澤彤攝）

羅冠聰於國安法實施前離港赴英，並繼續在海外做國際遊說工作。（資料圖片）

黃在FB轉發羅的聯署連結

此外，香港警方使用以色列公司Cellebrite的數碼法理鑑證工具，調查案件、包括黃以往的案件。於2020年7月17日，羅發起網上聯署，要求Cellebrite和其他數碼法理鑑證公司，終止和香港警方的合作。黃翌日在其Facebook和Twitter(現稱X)，發布聯署的連結。

Cellebrite停向中港客戶提供產品

黃其後亦在Facebook提及，以色列人權律師Eitay Mack等去信以色列政府，要求停止出口Cellebrite的系統予香港警方。同年10月Cellebrite發表聲明，停止向中港客戶提供產品。羅其後撰文指，聯署成功令Cellebrite停售產品，同時呼籲其他數碼法理鑑證公司仿效。

還押前列國安法後的政治工作

黃在2020年11月23日因另一案被還押，他於還押前一天，提前1日在Facebook和Patreon發表「判刑前工作報告」，載有黃自《國安法》頒布以來所進行的政治工作。報告亦提及他會在《國安法》頒布後繼續從事國際遊說工作，包括在各媒體及公開活動中發表文章和演說以進行倡議，致函警告那些與中國合作的外企，包括日本Sony及美國Apple，以及促使Cellebrite 終止向香港警方供應蒐證軟件。

2020至2021年英美德法等國採取的制裁措施：

2020年7月14日，美國通過《香港自治法案》

2020年8月至11月，美國制裁15名中港官員

2020年8月，美國單方面暫停與香港的3項雙邊協定，包含：《移交逃犯協定》、《移交被判刑人協定》以及港航運免雙重徵稅協定

2020年7月至10月，英德法等國暫停移交逃犯協定

2020年10月7日，Cellebrite宣布停售產品予中港

國安法後繼續遊說以達至自決目標

黃在2025年6月6日被捕，控方指黃與羅早在2016年達成協議，展開國際遊說以達成民主自決的政治目標。在《國安法》頒布後，黃和羅繼續分別留港及在海外進行國際線的工作，要求外國對中港實施制裁、封鎖或其他敵對行動。