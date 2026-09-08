港區婦聯新疆考察　會長陸海體會絲路發展　搭建疆港交流平台

港區婦聯代表聯誼會早前舉辦為期八日的新疆考察之旅，全國婦聯執委、廣東省政協常委、港區婦聯代表聯誼會會長陸海形容是次行程為其歷次交流中收穫最豐、感悟最深及視野拓展最廣的一次學習之行。



陸海指出，考察歸港後將立足婦聯平台，積極搭建疆港婦女交流、文創對接與產業互鑒的橋樑，助力新疆優秀巾幗品牌走出內地、連接香江並對接國際。



親歷絲路核心區 感受多元文明與開放活力

考察團於8月25日至9月1日期間前往新疆。行程期間，團員走訪了新疆七十週年成就展、千年喀什古城、烏魯木齊國際陸港及霍爾果斯邊境合作中心等多個重要地點。陸海指出，在漫步喀什古城與觀展過程中，感受到各民族多元交融、守望相助的璀璨文明；而在實地考察陸港及邊境合作中心時，則目睹了絲路核心區對外開放的生機，體會到國家開放的動力。

讚揚巾幗創業力量 「古麗娃娃」展現民族文創魅力

陸海指出，新疆巾幗創業的力量與文創產業的創新活力給予考察團深刻印象。其中，由當地婦女團隊打造的本土品牌「古麗娃娃」最具代表性。該文創IP承載著艾德萊斯綢紋樣、民族服飾與西域人文特色，將傳統手工技藝與現代審美結合。品牌從鄉村工坊走向大眾視野，不但成為傳播民族文化與講述新疆故事的名片，亦是新疆女性自強自立、以創業實現自我價值的寫照。

在考察過程中，新疆巾幗創業的力量與文創產業的創新活力給予考察團深刻印象。（陸海提供）

倡文創結合冰雪經濟 拓展四季文旅潛力

陸海亦關注到新疆四季文旅融合發展的巨大潛力。新疆除擁有春夏的山河風光外，亦具備得天獨厚的冬季資源，其冰雪運動與冰雪文旅產業正蓬勃興起。她提出，若將「古麗娃娃」等民族文創與冰雪經濟深度結合，開發冰雪主題系列文創、冬季文旅周邊及運動文化IP，既能豐富冰雪產業的文化內涵，賦予冰雪產業溫暖的民族底色，同時亦能讓新疆特色文創借助冬季文旅熱潮拓展市場，為婦女創業增收及產業升級注入全新動能。

疆港優勢互補 雙向賦能共促發展

針對疆港兩地的未來合作，陸海分析指出，新疆與香港具有高度的互補性與雙向共融空間。新疆擁有獨特的絲路文化、民族文創資源、全域文旅優勢及向西開放的區位政策；香港則作為國際窗口，具備國際營銷視野、成熟的品牌運作經驗以及完備的國際貿易與展示平台。

未來，新疆的民族文創IP（如「古麗娃娃」）、冰雪文旅及特色產業，可借助香港的國際平台對外推廣並走向國際市場，讓西域巾幗創業故事與絲路文化被世界看見。同時，香港亦可依托新疆廣闊的內陸市場與文旅資源，開展兩地文創交流、產業對接、青年互動與品牌合作，實現資源互通與雙向賦能。

陸海表示，無數新疆女性紮根故土、在文創創業、鄉村振興及文旅發展中展現自強不息的精神，令人深受鼓舞。她期盼兩地姊妹情誼長存，攜手以巾幗之力助推疆港融合發展，為國家高質量發展與民族團結進步貢獻力量。